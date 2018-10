Može li se sa DPS-om do fer izbora

Skupština Crne Gore će na sjednici 30. oktobra raspravljati o formiranju privremenog odbora za reformu izbornog zakonodavstva, odlučeno je na jučerašnjoj sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine. Demokratska partija socijalista (DPS) trebalo bi da naredne nedjelje dostavi ostalim parlamentarnim partijama konačni predlog odluke, rekao je sagovornik “Vijesti”.

Privremeni odbor će imati po sedam članova iz vladajuće koalicije i opozicije, predsjedavaće poslanik iz DPS-a, dok bi Novoj srpskoj demokratiji, kao najjačoj opozicionoj stranci, pripalo mjesto zamjenika.

Predviđeno je i da članovi Odbora konsenzusom utvrde poslovnik o radu.

“Očekujemo da time ublažimo činjenicu da Odbor nema kopredsjednike i da zamjeniku iz opozicije damo veće ingerencije. Dogovoreno je i da se tokom rada utvrdi i sastav i ingerencije nadzornog odbora koji bi kasnije kontrolisao sprovođenje zakonskih izmjena”, rekao je “Vijestima” jedan od učesnika jučerašnjeg sastanka.

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović kazao je nakon sjednice da će u radu odbora učestvovati i predstavnici nevladinih organizacija, akademske zajednice i svi oni koji mogu doprinijeti inoviranju zakonodavstva i postizanju što boljeg izbornog ambijenta.

DPS odbija predlog Demokrata i URA, kao i predloge OEBS/ODIHR, što dovoljno govori o njihovim opasnim namjerama izazivanja još dublje političke i institucionalne krize. Ne zaboravite, opoziciona većina, kada je u pitanju podrška birača, i dalje je van parlamenta”, tvrdi Bogdanović

Dogovoreno je, naveo je, da se do ponedjeljka završi predlog i uputi Kolegijumu, koji će naredne sedmice definisati tekst koji bi parlament usvojio kao odluku najvjerovatnije na sjednici koja će početi 30. oktobra.

Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović kazao je da će u odluku o formiranju privremenog odbora ući stav da se može razgovarati i o izmjenama i dopunama Ustava, što je bio zahtjev tog političkog saveza.

“To dovoljno govori koliko će rad privremenog odbora biti sveobuhvatan”, smatra on.

Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Raško Konjević rekao je da su prihvaćeni stavovi te stranke o potrebi izmjena ili usvajanja novog zakona o Javnom servisu, koji bi podrazumijevao da će po njemu biti izabran novi Savjet RTCG.

Nikola Rakočević (DPS) rekao je da će privremeni odbor sva rješenja koja se tiču izbornog zakonodavstva “ali i ukupnog ambijenta“.

Na pitanje novinara da li se na Kolegijumu razgovaralo o predlozima DPS-a ili je bilo nekih novih zahtjeva, Rakočević je istakao da je bilo dileme da li dopustiti učešće u radu partijama koje ne glasaju za formiranje radne grupe i da li im ostaviti vrata otvorena.

Predstavnici Demokrata i Građanskog pokreta URA ne učestvuju na sjednicama Kolegijuma zahtijevajući da se raspravlja o njihovom Planu za reformu izbornog zakonodavstva.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović rekao jer “Vijestima” da je porazno što dio opozicije prihvata predloge DPS-a, navodeći da se radi o stranci “čiji se metodi krađe u izbornim procesima koriste kao pokazni i ogledni primjeri u autoritarnim sistemima iz regiona”.

“Pristati na predloge DPS-a i prihvatiti da eksperti za izborne krađe vode proces na stvaranju ambijenta za iole poštene izbore nije ništa drugo do davanje legitimiteta za nove metode izbornih zloupotreba. To je i jedina namjera DPS-a, koja sada traži dvotrećinsku podršku za pravila koja će im omogućiti da na zakonit način realizuju sve izborne zloupotrebe od geometrijskih figura, preko flomastera do tzv. Bugarskog voza”, kazao je Bogdanović.

Poslanik Force i potpredsjendik Skupštine Genci Nimanbegu rekao je da je cilj da se rad radne grupe oroči do kraja trećeg kvartala naredne godine. On je rekao da će manjinske partije imati dva predstavnika u odboru.

Rano za nadzorni odbor, prelaznu vladu ne pominju

Na pitanje da li je bilo riječi o nadzornom odboru koji će pratiti sprovođenje novih rješenja, Đukanović je rekao da je još rano donositi odluke o nadzoru.

Upitan da li to isključuje priču o privremenoj vladi, on je kazao da je bilo političkih subjekata koji su zastupali stav da to ona treba da radi. Ujedinjena Crna Gora tražila je formiranje prelazne vlade koja bi kontrolisala sprovođenje izmjena zakona. “Ovo nije vrijeme da se donesu konačne odluke”, rekao je on.

Neće o Šaranovićevom mandatu

Kolegijum je odbio zahtjev Administrativnog odbora da se izjasni o trajanju mandata aktuelnog predsjednika Državne izborne komisije Budimira Šaranovića. Njemu je 8. oktobra istekao četvorogodišnji mandat, nakon čega je raspisan javni konkurs za biranje njegovog nasljednika. Nakon što je odbio kandidature Žarka Đurišića i Amera Šukurice, Odbor je tražio da im Kolegijum obezbijedi dodatno i preciznije tumačenje člana 30 Zakona o izboru odbornika i poslanika. Brajović je juče rekao da Skupština više ne daje autentično tumačenje zakona i nije želio da odgovori da li je predsjedniku DIK-a istekao mandat.

