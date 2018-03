Mugoša je ćutao o šteti od 6.723.194,85 eura

Bivši gradonačelnik Miomir Mugoša optužen je da je oštetio glavni grad Podgoricu za 6.723.194, 85 eura, piše u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva u koju su “Vijesti” imale uvid.

On nije, piše u optužnici, tokom istrage iznosio odbranu i branio se ćutanjem, na šta po zakonu ima pravo.

Mugoša je optužen da je“od 25. jula 2007. do 8. maja 2012. godine, kao službeno lice i javni funkcioner - gradonačelnik, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem svog službenog ovlašćenja, pribavio drugom korist, a Glavnom gradu pričinio štetu.

“Pri čemu je bio uračunjiv, svjestan svoga djela i htio je njegovo izvršenje i znao je da je njegovo djelo protivpravno”, piše u optužnici. on je to učinio na način što je postupajući suprotno službenim interesima i interesima glavnog grada i to Zakona o građevinskom zemljištu, protivno odluci Skupštine opštine donio odluku broj 01-031/07-5315 od 30. avgusta 2007. godine, o prenosu prava na zemljište preduzeću “Carine” za 165 eura po metru kvadratnom, neposrednom pogodbom.

Na taj način, piše u optužnici, pribavio je preduzeću “Carine” korist od 6.723.194, 85 eura, a Opštini Podgorica štetu u tom iznosu.

“Time je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja član 416, stav 3 u vezi sa stavom 1”, piše u optužnici.

U Krivičnom zakoniku piše da to znači da službeno lice koje protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom korist, drugom nanese štetu ili teže povrijedi prava drugog, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Ako vrijednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Foto: Boris Pejović

Specijalna tužiteljka Sanja Jovićević je u optužnici na 29 strana tražila da se na sudu pročitaju nalazi vještaka različitih struka koji su pobrojani na pet strana.

“Cijeneći sve prikupljene dokaze, proizilazi da je Mugoša Miomir izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret”, piše u optužnici. Iz sadržine spisa predmeta, piše u optužnici, između ostalog, proizilazi da je Mugoša počinio krivično djelo jer je “nakon neuspjelog postupka prenosa prava na zemljište po osnovu javnog poziva, donio odluku da se prenos prava na spornim katastarskim parcelama izvrši neposrednom pogodbom radi kompletiranja urbanističkih parcela, iako tada važeći propisi, odnosno zakon o gradskom zemljištu i odluke Skupštine opštine Podgorica o gradskom građevinskom zemljištu, nijesu predviđali takvu mogućnost. Ta mogućnost je postojala tek Zakonom o državnoj imovini koji je stupio na snagu 2009. godine.

“Osim toga, uslovima koji su predviđeni javnim pozivom bilo je propisano da će se u slučaju neuspjelog postupka po javnom pozivu, postupak ponoviti na isti način - ponovnim oglašavanjem javnog poziva, što u konkretnom slučaju nije učinjeno. Takođe, naknada u iznosu od 165 eura po metru kvadratnom, koja je određena za prenos prava na gradsko-građevinsko zemljište, nije utvrđena kroz odgovarajući postupak procjene od strane nadležnog državnog organa ili ovlašćenog procjenjivača, već je za navedenu naknadu koristio procjenu tržišne vrijednosti zemljišta koja je urađena po zahtjevu Ministarstva odbrane od strane komisije Uprave za nekretnine, a odnosi se na drugo zemljište iz lista nepokretnosti 743 KO Podgorica III.

Suđenje Miomiru Mugoši u Višem sudu u Podgorici još nije zakazano. Njemu će suditi sutkinja tog suda Vesna Pean.

Glavni grad ne krivi bivšeg šefa, o parama će kasnije

U optužnici piše da iz iskaza ovlašćenog predstavnik opštine Dragoljuba Raspopovića “proizilazi da se kao oštećeni, Glavni grad ne pridružuje krivičnom gonjenju Miomira Mugoše”.

“Dok će u odnosu na postavljanje imovinsko-pravnih zahtjeva, odluka zavisiti od daljeg toka i ishoda postupka”, piše u tom tužilačkom dokumentu.



Na sud će biti pozvano 13 svjedoka

Tužilaštvo je u optužnici navelo i imena 13 svjedoka, među kojima je je Čedomir Popović vlasnik preduzeća “Carine”.

Svjedoci će biti i Dragoljub Raspopović, bivši direktor Direkcije za imovinu koji je u vrijeme kada je Mugoša bio gradonačlneik dobio stan od 91,82 kvadrata. Na spisku je i Veselin Janković, bivši načelnik Uprava za nekretnine Područne jedinice Podgorica i Svetozar Jovanović.

Svjedočiće i Dragan Krušić, predsjednik opštinske Tenderske komisije koja je prodavala zemljište “Carinama” i Nada Mugoša koja je u to vrijeme bila sekretarka za urbanizam i direktorka Agencije za izgradnju. Na spisku svjedoka je i Dragica Vidić, punomoćnica Direkcije za imovinu u slučaju “Carine”. I ona je u vrijeme kada je Mugoša bio gradonačelnik dobila stan. Svjedoci su i Duško Vojinović, pravnik u Upravi za nekretnine, Marko Radunović, ovlašćeni procjenitelj, Dragan Đukić, bivši direktor Direkcije za imovinu, Nada Stanišić, savjetnik gradonačelnika i pravni zastupnik Opštine, Kemal Đečević, bivši sekretar za finansije i Miomir Jakšić, sadašnji sekretar za finansije.

