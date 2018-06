Mugoša komšiji sa Mareze prijeti rušenjem kuće?

Komšije bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše sa Mareze tvrde da on danima obilazi naselje u pratnji raznih inspektora i prijeti da će, radi izgradnje novog puta, mještaninu Aleksandru Mitroviću biti srušena kuća.

Mitrović je kazao “Vijestima” da je Mugoša to usmeno poručio njegovoj rodbini, navodno, saopštavajući da “sve ostale kuće moraju biti udaljene šest metara od kuće njegove sestre Mileve Vukadinović”.

Mugoša juče nije želio da odgovori na optužbe komšija sa Mareze. “Vi znate kako sam raspoložen za bilo kakvu priču sa “Vijestima”, kazao je Mugoša u telefonskom razgovoru, ne želeći da sasluša pitanja.

Aleksandrov brat, Predrag Mitrović, kazao je da su radnici građevinske firme “Smokovac Rajković”, koji su za potrebe telekomunikacione kompanije angažovani na kopanju temelja za postavljanje repetitora na imanju Mileve Vukadinović, prije tri dana počeli da kopaju novi put.

“Mugoša pravi novi put preko naših imanja, koji ne vodi nigdje, i planira da ruši kuću... Komanduje inspektorima, kao da je Bog, a ne obični građanin. Želi da odvoji druga od imanja njegove sestre, kako bi imali svoj zasebni put, žele da ga naprave na prepad”, kazao je Mitrović.

​Radovi prekinuti nakon što su Mitrovići tražili dozvole: Mareza Foto: Luka Zeković

On je istakao da su radnici juče ujutru obustavili radove, nakon što su Mitrovići od vlasnika firme “Smokovac Rajković” tražili da im pokaže ugovor, na osnovu kojeg izvode radove.

“Nije imao to da dostavi i povukao je mašine gore kod repetitora dok nešto ne smisle...”, kazao je Mitrović.

Vlasnik firme “Smokovac Rajković”, Sreto Rajković, kazao je “Vijestima” da su njegovi radnici angažovani na kopanju temelja za postavljanje repetitora i da ne rade na probijanju novog puta.

“Nikakvu štetu nijesmo napravili. Čim sam ja došao, obustavljeno je sve. Nemamo nalog tamo da radimo, niti ćemo to da radimo. Nikakvi putevi i ništa me ne interesuje... Nikakvih radova na putevima neće biti”, kazao je Rajković.

Predrag Mitrović tvrdi da ta građevinska firma “izvodi radove, bez sprovedenog tendera, na lični zahtjev bivšeg gradonačelnika, koji dovodi raznorazne inspektore i daje usmena naređenja kuda što da se radi”.

“Rade repetitor na sestrinom imanju da bi uzimala rentu, što nije sporno za nas. Sporno nam je što nama i komšijama uzima imovinu... Najspornije od svega što mome bratu hoće da sruši kuću u kojoj živi s familijom i koji nema drugog mjesta za život”, kazao je Mitrović.

Iako već 40 godina žive na Marezi, Mitrovići nemaju papire o vlasništvu, već će ovih dana da podnesu zahtjeve za legalizaciju.

“Sve bi to do danas predali da su ažurniji u Katastru. Svako bi volio da živi u legalnom objektu... Najbolje bi bilo da platimo po cijeni po kojoj je Mugoša platio zemljište, pošto je i on 18.000 kvadrata uzurpirao i to preveo”, kazao je Mitrović.



"Mugoše žele put za dvije nove kuće koje su ucrtali u DUP”

Aleksandar Mitrović tvrdi da je detaljnim urbanističkim planom na mjestu kuda Mugoše planiraju put, predviđen zeleni pojas.

“ Moje lično mišljenje je da žele put za svoje dvije nove kuće, koje su ucrtali u DUP... Mugoša je donio neke papire sa ljudima iz Katastra na kojima je na moju kuću stavio žuti flaster, pokrio i objašnjavao im da ta kuća ne smije tu da bude, da to sve treba da bude udaljeno šest metara od zida njegove sestre Mileve”, kazao je Mitrović.

