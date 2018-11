Mustafić pod povlašćenim uslovima od države dobio stan, prodao ga i zaradio

Direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić dobio je prije dvije godine od države, pod povlašćenim uslovima, stan od 128 metara kvadratnih za nešto više od 26.000 eura, potom ga prodao, kupio manji i na tome zaradio.

To je potvrđeno u njegovom vanrednom izvještaju o imovini i prihodima iz juna, koji je dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

Ovaj politički direktor vladajuće Bošnjačke stranke potvrdio je “Vijestima” da su podaci iz izvještaja sa sajta ASK tačni.

U izvještaj koji je 8. juna dostavio Agenciji, zabilježio je više promjena - da je prodao stan, kupio novi od 75 kvadrata i da na tekućem računu ima 28.000 eura.

Taj novac je, stoji na sajtu ASK, od sredstava od prodatog stana.

“Izvještaje o prihodima i imovini, shodno zakonskim propisima, a kao javni funkcioner dostavio sam Agenciji za sprečavanje korupcije. Ti izvještaji su javni i nalaze se na sajtu Agencije. Tamo možete pronaći sve podatke u vezi sa promjenama u imovinskom kartonu, a koje sam bio dužan evidentirati i prijaviti kao javni funkcioner, u 2018, kao i u ranijim godinama, što sam i uradio. U poštovanju zakona, kao i do sada, biću i ubuduće dosljedan,” odgovorio je Mustafić na pitanja “Vijesti”.

On nije odgovorio kada je i za koliko prodao stan od 128 metara kvadratnih koji je dobio pod povoljnim uslovima i kada je i za koliko kupio stan od 75 metara kvadratnih, kao ni da li prijavljenih 28.000 eura na tekućem računu predstavlja razliku koju je dobio od prodaje starog i kupovine novog stana.

“Vijesti” su uskraćene i za odgovor na pitanje da li smatra da je u redu da dobije stan pod povlašćenim uslovima, a onda ga nedugo potom značajno valorizuje, iako propisi to ne zabranjuju.

Zakonom o sprečavanju korupcije precizirano je da javni funkcioner mora predati imovinski karton u slučaju promjene imovine u vrijednosti veće od 5.000 eura i to u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, a vanredni izvještaj dostavio je ASK početkom juna.

Stan od 128 metara kvadratnih, Mustrafić je dobio pod povoljnim uslovima u junu 2016. godine, za 26.716 eura stambenog kredita, odnosno nepunih 210 eura po metru kvadratnom stana.

Mjesečna rata kredita iznosila je 111 eura, a period otplate 20 godina.

Mogućnost da funkcioneri pod ovakvim uslovima riješe stambeno pitanje proizlazi iz Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera.

Povoljniji uslovi za kupovinu stana, sa otplatom na rate u trajanju najviše do 20 godina i umanjenje prodajne cijene stana najviše do 80 odsto tržišne cijene stana.

Veličina stana koji se daje funkcioneru određuje se prema broju članova porodičnog domaćinstva, a za četvoročlanu porodicu – kao što je slučaj sa Mustafićima - troiposoban ili četvorosoban stan.

Kao čelnik Zavoda za zapošljavanje prima 1.120 eura, a od oktobra prošle godine kao član vladinog Nacionalnog savjeta za obrazovanje po 150 eura. U prva tri mjeseca prošle godine primao je nepunih 1.630 eura na ime naknade za bivšeg poslanika.

Mustafić je dao Agenciji saglasnost za uvid u bankarske račune.

Rate za funkcionerske kredite dodijeljene 2018. do 100 eura

Odlukom iz 2014, omogućava se funkcionerima kredit za rješavanje stambenog pitanja i do 80 odsto jeftinije od njegove vrijednosti na tržištu.

To je samo jedna od povoljnosti, uz vraćanje kredita na rate do 20 godina i umanjenje iznosa kredita u visini od pet odsto za svaku punu godinu staža i starosti zgrade od najmanje tri odsto a najviše do 80 odsto njegovog iznosa.

To znači da ako službenik sa 16 godina staža dobije kredit od 40.000, on treba da plati 20 odsto ili 8.000 eura.

Vlada je tokom januara i marta ove godine odobrila više stambenih kredita funkcionerima pojedinih resora, u vrijednosti od 20.000 do 40.000 eura i sa mjesečnim ratama od 30,3 do 97,22 eura.

“Vijesti” su nedavno objavile da je u martu stambeno pitanje riješeno čelnicima u Ministarstvu zdravlja - direktorici Direktorata za ekonomiku i projekte Milici Škiljević, državnom sekretaru Milovanu Vujoviću, te generalnom sekretaru ovog resora Nikoli Antoviću.

Prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, Škiljevićevoj je odobren kredit od 20.000 sa ratom od 64,27, Vujoviću 30.000 sa mjesečnim opterećenjem od 30,30, a Antović će 20.000 otplaćivati u mjesečnom iznosu od 60,60 eura.

Direktor Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane Ivica Ivanović će 40.000 otplaćivati u ratama od 40 eura, dok će njegov kolega iz resora sporta Miloš Lalević 35.000 eura otplaćivati sa mjesečnim opterećenjem od 97,22 eura.

Na ovaj način, stambeno pitanje je nedvano riješila i sutkinja Ustavnog suda Mevlida Muratović, koja će 40.000 vraćati u ratama od 73,54 eura. Muratovićeva je ovu promjenu imovinskog stanja ASK-u prijavila 5. jula.

