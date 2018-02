Na Adi Bojani hoće da ruše 45 objekata

Inspektori Ministarstva turizma i održivog razvoja donijeli su ukupno 45 rješenja o rušenju nelegalno sagrađenih objekata na obalama Ade Bojane, od čega 19 od početka ove godine. Istovremeno, u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom (JPMD) najavljuju tender za lokacije koje ranije nijesu bile predmet javnog nadmetanja.

To je Vijestima potvrđeno u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i JPMD.

Rušenja do sada nije bilo zato što su na donijeta rješenja vlasnici privremenih objekata uložili žalbe. Prema važećem katalogu privremnih objekata na jednom od bisera crnogorske obale nalazi se 560 raznih privremenih objekata. Prema važećim zakonskim propisima legalizacija privremenih objekata nije moguća.

U ministarastvu su pojasnili "da su urbanističko-građevinski inspektori Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje (direkcija za južni region) u skladu sa ovlašćenjima izvršili kontrolu objekata, kućica i ponti na Adi Bojani i donijeli rješenja o uklanjanju onih koji su izgrađeni ili se grade suprotno tehničkoj i planskoj dokumentaciji".

U katalogu, koji važi za period od 2016. do 2018. godine nalazi se više od 560 ponti, vikendica i ribarskih kućica čiji vlasnici imaju obavezu da sa JPMD blagovremeno zaključe ugovor o korišćenju državnog zemljišta. Ministarstvo ne precizira da li među rješenjima o rušenju ima i onih objekata čiji vlasnici ne izmiruju obaveze prema JPMD. Uz to, u ministarstvu ne znaju koliko bi objekata trebalo da bude uklonjeno jer su, kako su objasnili, u toku postupci pred drugostpenim organom po prijavljenim žalbama.

"U odnosu na donesena rješenja vodi se upravni postupak u skladu sa zakonom o upravnom postupku. Tim Zakonom je propisan način izvršavanja rješenja odnosno, ako vlasnici ne postupe po istim, izvršenje će sprovesti ministarstvo o trošku vlasnika", kazali su u tom Vladinom resoru.

Morsko dobro najavilo novi tender za zakup zemljišta: Ušće

Uprkos usvojenom katalogu, kome je pečat dala i Vlada, u ministarstvu tvrde da objekti na Adi Bojani nijesu legalizovani jer su privremeni. Na pitanje koliko je zahtjeva za legalizaciju tih kućica podnijeto, shodno novom zakonu, u ministarstvu tvrde "da je u skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, legalizaciju bespravnih objekata sprovodi nadležni organ lokalne samouprave".

"Objekti na Adi Bojani su privremeni objekti obuhvaćeni planom privremenih objekata morskog dobra, izmjenama i dopunama kataloga (evidencije) privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane, te se ne može obavljati legalizacija privremenih objekata”, rekli su u ministarstvu.

U JPMD je rečeno da je tokom prošle godine zaključeno 569 ugovora sa vlasnicima objekata na obalama Bojane o korišćenju državnog zemljišta, od kojih se 293 odnose na 2016. godinu.

“Prihodovano je 495,196 hiljada eura, od čega je 50 odsto preko državnog trezora direktno usmjereno Opštini Ulcinj”, kazali su iz tog državnog preduzeća.

Dodaju da je Vlada dala saglasnost na izmjene i dopune kataloga koje se odnose na preciziranje površina privremenih objekata i u toku je priprema javnog poziva za zakup morskog dobra za one lokacije koje do sada nijesu obuhvaćene tenderskim postupkom.

Prema važećem cjenovniku, startni obračun za objekte do 30 kvadrata je 10 eura po kvadratu. Od 30 do 60 kvadrata, vlasnici će plaćati 10 eura po kvadratu do 30 kvadrata, a za svaki preostali dodatnih 20 eura.

Za montažni objekat tipa “platforma” cijena je pet eura po kvadratu, a za dvorište-parking, euro po metru kvadratnom.

Iz JPMD su kazali da su za prošlu i ovu godinu opredijelili 250 hiljada eura za čišćenje desnog rukavca Bojane u skladu sa projektom održavanja protočnosti. Projekat se realizuje u saradnji sa Upravom za vode koja je glavni investitor.

Podsjećaju da je u toku i tenderski postupak za izradu studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda iz objekata na Bojani, kao i da služba kontrole JP prati stanje na terenu i o tome obavještava Ministarstvo turizma.

Rušiće se svi objekti koji su u katalogu označeni crvenom bojom

Iz JPMD su kazali da su “u saznanju da su inspektori sproveli postupke i donijeli rješenja o rušenju objekata koji nijesu u planu i za sve objekte koji su u katalogu označeni crvenom bojom”.

Katalogom za period od 2016. do 2018, predviđene su crvene, narandžaste i zelene zone. Crvenom bojom označen je pojas na samom ušću, na desnoj obali od restorana Nebojše Đurišića do kućice Batričevića. Na tom potezu, računajući i zaleđe, ima oko 30 montažnih objekata koji bi trebalo da budu uklonjeni.

Prema saznanjima “Vijesti”, Ministarstvo je na tom dijelu obale planiralo drenažne radove vezane za proširenje ušća rijeka.

Narandžastom bojom označena je zona, takođe, na desnoj obali Bojane, u dijelu gdje rijeka dijelom zalazi u kopno i pravi malo ostrvo. Planirano je da oko 35 postojećih objekata bude uklonjeno do 2020. godine.

Zelenom bojom označene su neke veće površine što ne znači da je dozvoljena gradnja.

Cungu imao primjedbe na katalog za Adu

Predsjednik Opštine Ulcinj Nazif Cungu ranije je dostavio primjedbe na katalog privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane gdje je naveo da je stav Opštine da je katalog neodrživ i da ga treba izmijeniti.

"Katalog je u suprotnosti sa najvažnijim strateškim dokumentima zemlje, odnosno Strategijom razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. godine”, kazao je ranije Cungu.

On je objasnio da inovirani Master plan razvoja turizma u Crnoj Gori iz 2008. godine i Strateški plan razvoja opštine, koncepcija kataloga ne samo da ne uvažava, već je i protivurječna prirodnom pejzažu Bojane i Ade.

"“Usvajanjem kataloga bi se umanjila pejzažna vrijednost Bojane, prirodni potencijal i autentičnost tog prostora. Zbog toga, katalogom se ne smiju predvidjeti novi privremeni objekti, te ministarstvo i JPMD ne treba da nastave sa izdavanjem novih dozvola za njihovo postavljanje”, ocijenio je Cungu.

