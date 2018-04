Na bazenima SC Morača počela škola plivanja

Škola sportskog plivanja za djecu i učenike, uzrasta od pet do 18 godina, počela je na bazenima Sportskog centra Morača, saopštio je organizator, DOO Sportski objekti.

Navodi se da su otvaranjem zatvorenog bazena stvoreni uslovi za rad škole plivanja na cjelogodišnjem nivou.

"Polaznici će biti podeljeni na dvije grupe – prijepodnevnu od devet do 11 i poslijepodnevnu od 18 do 20 sati. Potom će se formirati dvije grupe za prijepodnevnu i dvije za poslijepodnevnu smjenu. Rad je organizovan u prijepodnevnoj, od 9 do 10 i od 10 do 11 i poslijepodnevnoj,od 18 do 19 i od 19 do 20 smjeni", piše u saopštenju organizatora.

Navodi se da će program biti realizovan po mjesečnim ciklusima tri puta po sat nedjeljno.

"Predviđeno je da svaki polaznik provede na bazenu 24 sata mjesečno. Svaki polaznik će, na osnovu inicijalnog ocjenjivanja biti uključen u nastavni program koji najbolje odgovara njegovim ličnim sposobnostima, znanjima i karakteristikama", piše u saopštenju.

