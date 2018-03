Na krpljama hodali po bjelopoljskoj strani Bjelasice

Oko tridesetak rekreativaca planirarskih klubova i turističkih poslenika iz Bijelog Polja, Andrijevice, Kolašina i Berana okupilo se danas na promociji markirane staze za hodanje na krpljama „Planininarski dom Cmiljača“, na bjelopoljskoj strani Bjelasice.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma. Partneri pri realizaciji projekta bili su Lokalna turistička organizacija Bijelo Polje i Planinarski savez Crne Gore.

Predsjednik Planinarskog saveza Crne Gore Dragan Bulatović je kazao da su učesnici krenuli džipovima iz Bijelog Polja do Majstorovine.

Staza za hodanje na krpljama počinje na nadmorskoj visini od 921 mnv, koja je ujedno i najniža tacka, dok je najviša tacka staze na 1760 mnv.

“Dalje put nastavlja da se penje uz manje i veće zavoje dobijajući na visini, dolazeći do predposlednjih kuća na ovom putu. Od mjesta skretanja sa magistrale do ovih kuća ima oko 4km i sa tog mjesta i počinje staza”, kazao je on.

Visinska razlika izmedu najniže i najviše tačke iznosi 839 m, dokvisina cijelog uspona ove staze iznosi 889 m.

“Dužina staze od mjesta polaska do planinarskog doma „Cmiljača“ iznosi 7,7 km, a vrijeme uspona do planinarskog doma iznosi oko 5.30 h. Dužina cijele staze iznosi 15,4 km. Najveći dio staze prolazi kroz bukovu i crnogoričnu šumu, koja je cak i na djelovima koji vode makadamskim putem veoma gusta. Brojni zavoji i serpentine koji vode kroz ovakav krajolik čine ovu stazu veoma zanimljivom, kazala je Violeta Obradović direktorica Turističke organizacije Bijelo Polje, koja je bila domaćin promocije staze.

