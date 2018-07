Na ovim putevima u Crnoj Gori će danas biti zastoji

U Crnoj Gori saobraćaj je umjerenog, a tokom dana biće pojačanog intenziteta, pa se vozači savjetuju da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu.

Iz Auto-moto saveza (AMSCG) saopšteno je da je na dionicama gdje se izvode radovi neophodna dodatna opreznost.

Zbog radova na regionalnom putu Petrovići – Vraćenovići - Deleuša saobraćaj će za sve vrste vozila biti zatvoren od devet do 13 sati.

Zbog radova na magistralnom putu Ulcinj – Krute saobraćaj će biti zatvoren za sve vrste vozila od ponoći do šest sati.

Na putu Krstac – raskrsnica za Lovćen saobraćaj će biti obustavljen od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije puta Petrovac - Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-2, na dionici Paštrovačka gora – Virpazar režim saobraćaje promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu geotehničkih istraživanja.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Suka autoputa Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Do završetka izgradnje kanala za atmosferske vode u Risnu, na ukrštanju magistarlnog puta Kamenari – Kotor i starog puta Risan –Grahovo, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog rekonstrukcije mosta “Radovan Pavićević“ na Zeti u Danilovgradu saobraćaj će biti obustavljen. Saobraćaće se preko privremenog mosta za pješake i putnička vozila čije ukupno opterećenje ne prelazi 3,5 tone. Teretni i autobuski saobraćaj preusmjeren je alternativnim saobraćajnicima Podgorica – Spuž i Danilovgrad – Bogetići.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)