Nadgrobni spomenik postavljen na ogradi iza hotela u centru Podgorice

Islamska zajednica zatražila je od nadležnih državnih organa da ispitaju ko je postavio nadgrobni spomenik na ogradi iza hotela "Nikić", u produžetku Tabačkog mosta.

Podgorički imam Džemo Redžematović kazao je da nadgrobni spomenik predstavlja njihovu nacionalnu imovinu i da će od Zavoda za zaštitu kulturnih dobara i lokalne vlasti tražiti da ispitaju sve okolnosti koje su dovele do toga da na hotelskoj ogradi bude postavljen muslimanski mezar sa epitafom, na arapskom jeziku.

"Odokativno se vidi da je riječ o islamskom nasljeđu u Podgorici i tražimo da nam se vrati”, istakao je Redžematović.

On je kazao da je nadgrobni spomenik njihova nacionalna imovina, koju im niko nije tražio, niti bi je dali.

"Vjerovatno su negdje naišli na to”, kazao je Redžematović.

Rekao je da je posao nadležnih organa da to utvrde.

Redžematović je objasnio da na početku epitafa piše: “Nema Boga osim Alaha, Muhamed je njegov poslanik”, a zatim datum smrti Muhamed age sina Ibrahimovog.

On je kazao da ako se to ikad bude vratilo Islamskoj zajednici gdje pripada, dešifrovali bi do kraja šta piše na epitafu.

Glavni podgorički imam ocijenio je da “su ovo kontinuirana dejstva od privatnih državnih subjekata, protiv zaostavštine i istorije ondašnjih muslimana”.

"Prevashodno mislim na Zavod za zaštitu kulturnih dobara, kao i lokalne inspekcijske organe koji očigledno ne rade svoj posao kako treba. Sjetimo se da su prije godinu dana opštinske vlasti tražile da se vrati krst na Sat kulu, tako da ovo nije neki apsurd u odnosu na ono što se desilo prije godinu", ocijenio je podgorički imam.

Naglasio je da je cijeli dio centra grada - gdje su sada azerbejdžanski park, zgrade i hotel “Nikić”, nekada bio groblje, da je tu postojala medresa i jedna od glavnih džamija u Podgorici.

To je, kako je pojasnio, bila vakufska imovina oduzeta islamskoj zajednici. Redžematović je istakao da epitaf za islamsku zajednicu znači mnogo, jer pokazuje da su muslimani bili stanovnici Podgorice i Crne Gore, da su bili i ostaće dio ovog društva, kao i da su bili dio svih kulturnih, političkih i drugih procesa.

"Ovaj način odnosa prema sugrađanima muslimanima je pogrešan i mora se popraviti, prije svega mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu i Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Slijedi donošenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti... Ne znam kako... očekuju da traže podršku muslimana i islamske zajednice kada se na ovakav način odnose prema svojim komšijama“, istakao je Redžematović.

Kazao je da će Islamska zajednica nakon ovoga i dešavanja oko krsta na Sat kuli, najvjerovatnije biti uzdržana u vezi sa svim pitanjima koja se tiču donošenja tog zakona, vjerskih sloboda i drugih pitanja. Poručio je da je kontradiktorno da vlast donosi Zakon o vjeroispovijesti, a da još nije donijela zakon o restituciji.

"Čekajući zakon o restituciji, nama uzeše sve i uništiše sve”, kazao je Redžematović.

Da nam država vrati sve objekte

Redžematović je kazao da će od nadležnih državnih organa tražiti da se zaštiti kulturno nasljeđe muslimana u Podgorici.

"To podrazumijeva da nam se vrate oni objekti koji su u vlasništvu državnih organa, Skupštine opštine, odnosno, Ministarstva finansija... za koje je, fizičkim dokazima, utvrđeno da pripadaju Islamskoj zajednici, da se objekti ograde i konzerviraju i da se, na kraju krajeva, na taj način Islamska zajednica obešteti“, kazao je Redžematović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)