Najbolje čuvana tajna Crne Gore

Šume zauzimaju 30% kopnene površine naše planete. Na nivou Evropske unije taj broj doseže 38%, dok Crna Gora ima čak 60% svoje teritorije pod najljepšim šumama Evrope. Ovaj procenat pokazuje da spadamo u red najzelenijih zemalja odmah iza Finske, Švedske i Slovenije od kojih nas razlikuje svega nekoliko procenata, kažu iz Centra za zaštitu ptica (CZIP).

Iako smo ekološka zemlja nisu sve naše šume adekvatno zaštićene ni formalno pravno pa ni u praksi.

"Samo šest odsto je zaštićeno u okviru Nacionalnih parkova gdje sječa nije dozvoljena. Sa međunarodnog aspekta dodatnih 15% šuma su prepoznate kao Emerald lokaliteti, rezultat saradnje Savjeta Evrope sa Bernskom konvencijom. Ovi lokaliteti predstavljaju polaznu osnovu zemljama kandidatima za uspostavljanje najveće mreže zaštićenih područja na svijetu, Natura 2000 koja se proteže na sve zemlje članice", poručili su iz CZIP-a.

I pored toga ove šume ne uživaju nikakvu zaštitu i mnoge od njih su ustupljene koncesionarima, tvrde iz CZIP, pa čak i one koje imaju karakteristike prašuma.

"Prašume predstavljaju dom mnogim važnim vrstama koje ne bi mogle opstati u mladjim šumama koje se sijeku. One su takođe rezervoari ogromnih količina ugljen dioksida i njihovo uništavanje ne vodi samo do posljedica gubitka jednog staništa već i do klimatskih promjena pa čak i globalno. Za razliku od ljudi, šume koje stare, imaju više života!", zaključuje se u saopštenju organizacije.

