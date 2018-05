Najveći voćnjak u Crnoj Gori niče u Mioljem Polju u Župi

U nikšićkoj Župi, u Mioljem Polju, oko 12 kilometara od Nikšića, preduzeće “Naše voće” koje posluje u sklopu podgoričke kompanije “Veleteks”, podiže jedan od najvećih voćnjaka u Crnoj Gori.

“Ne znam da li je riječ o najvećem voćnjaku u Crnoj Gori po površini koju zauzima, ali jeste kada je u pitanju broj sadnica. Na blizu četiri hektara zasadili smo oko 13 hiljada sadnica jabuke zlatni delišes”, kazao je mr agronomije Đorđije Malidžan.

Kako je objasnio sadnice su uvezene iz Italije i vijek im je oko 15 godina.

“Riječ je o modernom zasadu, a uskoro će biti postavljene protivgradne mreže. To su dvogodišnje sadnice i već u ovoj godini možemo da očekujemo rod, ali nećemo to dozvoliti zbog iscrpljivanja sadnog materijala. Naredne godine očekujemo od četiri do sedam kilograma po sadnici, odnosno od pet do sedam tona po hektaru”, kazao je Malidžan.

Nada se da će u Župi, koja ima klimatske uslove i nadmorsku visinu koji pogoduju intenzivnoj proizvodnji, biti još sličnih zasada kod domaćina iz toga kraja jer je, kako je kazao, intenzivna proizvodnja jedan od najisplatljivijih zasada jabuke.

Izvršni direktor kompanije “Naše voće” Milan Golubović kazao je da će naredne godine zasaditi još 12 hektara sorte gala i zlatni delišes, kao i prvi put u Crnoj Gori bibaum sadnice džeromi iz sorte delišes.

On je najavio da za dvije godine planiraju i sadnju trešanja na četiri hektara, kao i da će do kraja 2021. ukupno pod zasadima biti 36 od postojeća 44 hektara, koliko je u njihovom vlasništvu.

“Crna Gora uveze oko 8.000 tona jabuke. Plan nam je da sa našim proizvodom snabdijemo oko 20 do 25 tržišta”, kazao je Golubović.

Tokom trajanja sadnje bilo je angažovano 50 radnika iz Župe i Nikšića, a kada se projekat završi biće stalno zaposleno 20 do 30 radnika, a u sezoni još 100 sezonaca. Firma “Veletex” je prošle godine za 600 hiljada eura kupila zemljoradničku zadrugu “Župa” u stečaju. Na Mioljem Polju su otvorili i poljoprivrednu apoteku.

Primjer podrške selu

Predsjednik MZ Župa Dragoljub Radulović kazao je da projekat firme “Naše voće” predstavlja veliki impuls za razvoj seoskog područja.

“Ovo je najbolji primjer kako da se ulaže u selo i na njemu zadržava stanovništvo.

Ovaj projekat će dovesti do zapošljavanja jednog dijela mještana, animiraće ih i da u partnerstvu sa njima formiraju i svoje zasade voća i imaće siguran plasman proizvoda”, kazao je Radulović navodeći da je “Veletex” i do sada pomagao mještene Župe uplativši za đačku eskurziju 1.500 eura, ali i sa drugom konkretnom pomoći.

