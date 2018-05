Nakon trinaest godina hoće da kontrolišu privatizaciju „Mediterana”

Odbor direktora Ulcinjske rivijere je na sugestiju Savjeta za privatizaciju odlučio da uvrsti u dnevni red nove skupštine akcionara odluku o izboru revizorske kuće koja će kao kontrolor ispitati činjenično stanje u vezi sa realizacijom ugovora o kupoprodaji hotela “Mediteran”.

Taj hotel, koji je nekada poslovao u okviru Ulcinjske rivijere, privatizovan je 25. jula 2005. godine.

Savjet za privatizaciju je na posljednjoj sjednici krajem aprila sugerisao upravi Ulcinjske rivijere da angažuje revizora koji bi preispitao privatizaciju “Mediterana”. Uprava Ulcinjske rivijere dopunila je u skladu sa ovim nalogom vladine institucije dnevni red predstojeće skupštine, zakazane za 16. maj. Veliki broj malih akcionara preduzeća sada se pitaju kakav je kvalitet kontrole privatizacije uopšte moguće utvrditi poslije 13 godina. Oni posebno strahuju od moguće namjere predstavnika države da na njihovu imovinu prebace odgovornost za pogrešne poteze iz prošlosti, ili, moguće, neke nove obaveze.

Glavnim dijelom preostale imovine Ulcinjska rivijera od septembra prošle godine kada je potpisan Ugovor o dugoročnom zakupu, rukovodi konzorcijum kompanija “Karisma”.

Ulcinjska rivijera je još dok je bila u stečaju, nakon sprovedenog tenderskog postupka, 25. jula 2005, zaključila Ugovor o kupoprodaji hotela “Mediteran” za 940.000 eura sa kompanijom “Bećović Menagment Group” iz Čikaga, u vlasništvu biznismena Huseina Bećovića, koji je, inače, rodom iz Ulcinja. Prvobitni hotel izgrađen je još daleke 1966. godine.

Poslije privatizacije, kupac je odmah krenuo sa radovima, srušene su dvije vile koje su bile uz centralni hotel da bi se dogradio još jedan hotelski objekat, ali im Opština Ulcinj nije izdavala urbanističku dozvolu

Hotel “Mediteran”, koji u preostalih pet vila ima ukupno 100 soba, u prethodnom periodu gotovo je kompletno renoviran: sobe su potpuno uređene i opremljene novim nameštajem, unaprijeđeno je snabdijevanje vodom, renoviran restoran i recepcija, osavremnjena kuhinja, a jedan od većih poduhvata bila je i izgradnja otvorenog bazena za hotelske goste.

Savjet za privatizaciju je prije pet šest godina konstatovao da je lokalna vlast odgovorna zbog nedonošenja potrebnih urbanističkih planova za hotele “Mediteran” i “Galeb”, koji je nekada bio u vlasništvu ulcinjske hotelske kompanije.

Novi gazda “Mediterana” je u decembru 2007. godine uplatio 250.000 eura za komunalija. Prije nekoliko mjeseci Opština Ulcinj je bila u blokadi nakon pravosnažne sudske presude po tužbi “Mediterana” za povraćaj komunalija u cijelom iznosu jer Opština na vrijeme nije donijela planove.

Urbanistički plan za “Mediteran” usvojen je tek krajem prošle godine i tamo može sad legalno da se gradi. Prema novom Zakonu nije potrebna građevinska dozvola, nego samo urbanističko-tehnički uslovi i plan.

Kontrola obaveza kupca trebalo je da bude periodična

Članom 9 privatizacionog ugovora za “Mediteran” je bilo predviđeno da se kontrola obaveza, koje kupac ima prema biznis planu i investicionom programu obavlja periodično, u bilo koje doba u toku trajanja perioda predviđenog za investiciona ulaganja, sve do izvršenja obaveza kupca, po navedenom programu renoviranja i investicija i to putem ovlašćenog kontrolora kojega odredi Ulcinjska rivijera ili Vlada.

Do danas, međutim, kontrolor nije određen, s obzirom na to da kupac nije mogao investirati u sve željene objekte jer opština Ulcinj sve do decembra 2017. nije usvojila urbanistički projekat za hotel “Mediteran”.

Kako “Vijesti” saznaju nezvanično, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i investitor dogovorili su se nedavno da kupac dostavi predlog tri renomirane revizorske kuće, a Savjet za privatizaciju sugerisao je da izbor jedne od te tri revizorske kuće obavi Ulcinjska rivijera na skupštini akcionara.

Kompletne troškove rada kontrolora privatizacije, navodno, snosiće kupac hotela.

