Nakon više odlaganja, put Cetinje - Budva biće spreman za ljeto

Tunel na Brajićima, na saobraćajnici Cetinje - Budva biće završen do juna, čime će biti kompletirani svi radovi na toj dionici. To je “Vijestima” saopštio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača.

To bi bio prvi put da ljetnju sezonu ne dočekaju iskopine i radovi na toj saobraćajnici, ali će turiste, koji iz Podgorice budu drumskim saobraćajem putovali do “crnogorske metropole turizma”, najprije sačekati radovi na proširenju magistrale u Donjoj Gorici - od cetinjskog kružnog toka (nekadašnjih cetinjskih semafora) do mosta na Sitnici.

Kada je riječ o ovoj saobraćajnici, više puta su probijan najavljivani rokovi za završetak radova na određenim dionicama. Parača je kazao da su radovi morali biti odlagani zbog vremenskih neprilika, ali da po projektu nijesu kasnili.

On je juče kazao da je početkom maja završena rekonstrukcija i proširenja puta na Zavali, dok je završetak iste prvi put bio najavljen za ljeto prošle godine, a kasnije prolongiran za novembar. Poslednji rok, koji je probijen bio je kraj marta, međutim, ta dionica je završena tek krajem aprila.

Međutim, širom Crne Gore će radovi na putu biti jedan od zaštitnih znakova ljetnje turističke sezone, a pored puta ka Cetinju, na prepreke će nailaziti turisti koji se zapute prema Petrovcu kroz Golubovce i u Ulcinju.

Rekontrukcija magistralnog puta Podgorica - Petrovac trajaće do kraja godine, iako je Parača nedavno saopštio da će crnogorski putevi ove godine spremni dočekati sezonu.

Parača je povodom istih problema prošle godine kazao da je ljeto najpovoljnije za radove na putevima, jer se asfalt najbolje suši na visokim temperaturama.

Radovi se izvode i na dionici magistralnog puta Ulcinj - Sukobin, od Ulcinja do Kruta u dužini od 13 kilometara.

“Ovi radovi su otpočeli u oktobru mjesecu, a rok njihovog završetka je 360 radnih dana. Trenutno se izvode radovi na iskopima, zatim radovi na izradi zidova, radovi na izgradnji mosta, a uskoro će početi i radovi na tunelu koji se nalazi na ovoj dionici, zbog čega će saobraćaj biti zatvoren do 30 dana. Ovi radovi će biti završeni najkasnije do polovine maja”, pojasnili su iz Direkcije.

