Nameti na putu Žabljak - Plužine opasni po život

Čišćenje puta Žabljak - Plužine kroz masiv Durmitora prekinuto je zbog procjene da bi ogromni sniježni nameti predstavljali opasnost za živote radnika i snjegočistače "Crnagoraputa".

"Vijestima" je u tom peduzeću rečeno da se nastavak čišćenja dijela turistički veoma atraktivnog Durmitorskog prstena očekuje sljedeće nedjelje, kada očekuju da će snijega biti manje i da neće biti zaleđen.

Čišćenje posljednje neprohodne dionice u Crnoj Gori počelo je u ponedjeljak iz Plužina, a probijena je dionica do Prijespe.

Dva dana kasnije, snjegočistač je krenuo i sa Žabljaka i očišćeno je nekoliko kilometara puta ispod vrha Stožina do izvora Studenac, podno Sedla - prevoja na nadmorskoj visini od oko 1.900 metara i najvisočije kote puta.

"Vijestima" je saopšteno da su snjegočistač dočekali ogromni zaleđeni nameti sa obje strane puta i da bi nastavak čišćenja bio veoma rizičan.

Regionalni put Plužine - Žabljak pruža se od Pišča, obodom katuna Todorov do, preko Prijespe gdje je administrativna granica opština, potom kroz Dobri do i preko prevoja Sedlo, ispod Stožine i Komarskih katuna do Virka.

Dvadesetak kilometara puta kroz masiv Durmitora posljednja je dionica koja se čisti od snijega, tradicionalno u maju.

Riječ je o dijelu kružnog puta oko Durmitora dugog oko 85 kilometara - veoma atraktivnog turistima za foto-safari zbog netaknute prirode.

"Vijestima" je rečeno da se turisti svakodnevno interesuju da li je put prohodan, ali da ni na žabljačkoj ni na plužinskoj strani nema obavještenja da se automobilom ili motorom ne može proći ni sredinom maja.

