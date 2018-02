"Nana" za ugodnu i spokojnu starost

Vrijeme kada je odlazak u starački dom bila sramota, a ime institucije za brigu o starima i nemoćnima tabu tema, i u crnogorskoj partijarhalnoj sredini polako ali sigurno predajemo zaboravu. Posljednjih godina sve više je starijih koji iz različitih motiva žele u dom, a prvenstveno da bi jesen života proveli među svojom generacijom sa kojom imaju zajedničke preokupacije i interese.

Foto: NANA

Osim što u jednoj takvoj instituciji imaju društvo sa kojim mogu provoditi kvalitetnije dane ispunjene različitim aktivnostima, stanari doma nerijetko dijele i slične sudbine, te u poznim godinama sklapaju nova prijateljstva.

Bezbrižno stariti u posljednje dvije i po godine može se i na 14 kilometara od Podgorice, odnosno osam kilometara od Danilovgrada, u Donjim Martinićima gdje je u mirnom i lijepom ambijentu smješten dom za stare i nemoćne osobe “Nana”. Na uređenom prostoru od petnaest hiljada kvadrata, ''Nana'' omogućava bezbjedan i ugodan boravak uz 24-časovnu brigu i njegu iskusnog osoblja.

Foto: NANA

„Smještaj je baziran na punom pansionu, a korisnicima u Domu „Nana” obezbijeđena je 24-časovna medicinska njega našeg osoblja sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa starim i nemoćnim,uz stalan nadzor ljekara. Svakodnevno u Domu ordinira ljekar opšte prakse, fizijatar, neuropsihijatar i psiholog, dok ostali specijalisti dolaze po potrebi. Za korisnike Doma „Nana” obezbijeđen je meni po preporukama nutricioniste”, objašnjava vlasnica Doma Mirela Boljanović.

„Nana” ima 16 luksuzno opremljenih apartmana, a u domu se, kaže Boljanović, mogu zbrinuti 32 korisnika, različitih godina i fizičkog zdravlja.

Foto: NANA

„Trenutno je u Domu skoro popunjen kapacitet, a korisnici se međusobno druže i provode kvalitetno vrijeme. Sve sobe imaju sopstveno kupatilo, centralno grijanje, klima uređjaje, TV, kao i sos tastere za pozive dežurnoj sestri”, ističe Boljanović.

“Nana“ raspolaže savremeno opremljenom kuhinjom i trpezarijom, kao i udobnim dnevnim boravkom gdje korisnici, kako kažu u Domu, najčešće igraju šah, karte, domine, čitaju knjige. Da bi im uljepšali dane u „Nani” brinu o svemu, pa se u Donjim Martinićima tradicionalno slavi i 8. mart i Nova godina, ali i rođendani korisnika. Dom je, inače, izgrađen u skladu sa Pravilnikom EU i preporukama Ministarstva rada i socijalnog staranja. Kompletan prostor ima obezbijeđen pristup za nesmetano kretanje lica sa invaliditetom. „Nana” je porodični biznis, za koji je, prema riječima vlasnice, trebalo mnogo ljubavi, ali i odricanja.

Foto: NANA

„S obzirom da je moja majka zdravstveni radnik sa dugogodišnjim iskustvom, došla je do ideje da svoje znanje usmjeri na pomoć starim i nemoćnim osobama. Početak rada nam je bio najteži, s obzirom na to da smo svjesni da brinemo o njihovim životima, no velika ljubav prema ovom poslu navela nas je da se svi porodično uključimo. Dom je počeo sa radom u junu 2015, a započeli smo iz sopstvenih sredstava, prodajom nepokretnosti i uzimanjem kredita. Veliku podršku u tom smislu dobili smo od Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, u vidu kredita od 50.000 eura“, navodi Boljanović. Učešće IRF-a je 10 odsto od ukupnog kapitala, a da bi Dom bio završen po standardima u „Nani” su uzimali i kredite poslovnih banaka. Zasada ne planiraju širenje kapaciteta, jer u lijepom ambijentu u Donjim Martinićima klijenti imaju sve uslove za starost „po mjeri“.

