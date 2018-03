Nastavlja se agonija oko legalizacije hotela Wow

Prvi čovjek Budve Dragan Krapović odbio je da da mišljenje na odluku o davanju saglasnosti na legalizaciju „Wow“ kondo hotela u srcu grada, što je revoltiralo staromještansku porodicu na čijoj je zemlji investitor, kompanija „Wow“ izgradio luksuznu 12- spratnicu. Ovim se nastvalja trogodišnja agonija oko legalizacije višespratnice, jer odluka o rješavanju imovinskih odnosa između staromještanske porodice i Opštine, je preduslov. Opština od ove oodluke treba da inkasira prvo 760 hiljada , a potom od naplate komunalije još najmanje milion eura. Ipak, legalizacija kondo hotela, koji je započet i građen bez dozvole, zbog neriješenih imovinskih odnosa, za vrijeme bivše DPS vlasti , a završen za vrijeme aktuelne, objelodanila je da unutar sadašnje budvanske vlasti nema povjerenja među partnerima.

Staromještanke, sestre Tanja Nišavić i Maja Petrović na čijoj đedovini je nikla građevina, u otvorenom pismu optužile su Krapovića da ih je sve vrijeme držao u zabludi. Pozvale su odbornike svih političkih partija da im pomognu i odluku uvrste u dnevni red Skupštine opštine.

Šefovi pet odborničkih klubova potpisalo je minule sedmice saglasnost, ali je šef parlamenta Đorđije Vujović nije uvrstio, pošto , kako to Poslovnik nalaže, Krapović nije dao mišljenje.

Zatraživši od gradonačelnika da javnosti obrazloži svoj postupak, Budvanke su ustvrdile da im je Krapović kazao da je to učinio iz političkih razloga.

„Podsjećamo, odluka o rješavanju imovinskih odnosa između nas i Opštine, bila je na dnevnom redu jednog od skupštinskih zasijedanja za vrijeme bivše vlasti. Ta sjednica je prekinuta, a ubrzo su bili izbori i došla je nova vlast. Krapović nam je lično obećao da će se na prvoj sjednici o našem slučaju odbornici izjašnjavati. Imali smo nadu da će se to obistiniti, ali kada je odluka trebala da bude na zasijedanju , skinuta je. Od Krapovića smo dobili obrazloženje da je to politička odluka i da se čeka zakon o legalizaciji“, istakle su one.

Foto: Vuk Lajović

Dodaju da kada je zakon je stupio na snagu, za legalizaciju je bilo potrebno da se riješe imovinsko pravni odnosi.

„ Ponovo odlazimo kod Krapovića i lično nam predlaže da obezbijedimo konsenzus pet partija, kako bi odbornik njegove partije ,Demokrata Mijomir Pejović , predložio odluku. Ispunili smo i taj uslov, pet odborničkih klubova je podržalo naš predlog , ali pred samo zasijedanje, Krapović donosi ponovo političku odluku i odbija nas. Smatramo da nas je sve vrijeme držao u zabludi. Rekao je da smo pred zakonom i Bogom svi čisti, ali politika je izgleda iznad svega. Kazao nam je da sumnja u iskrenost predstavnika političkih partija, jer će mu zabosti nož u leđa, politički ga razapeti, a izgubio bi političke poene.

To nije dostojan odgovor za nerješavanje našeg problema“, istakle su one.

Podsjetile su da je Sekretarijat za urbanizam dao pozitivno mišljenje za legalizaciju..

„ Krapović nam je ponudio da platimo postojeću službenu procjenu obračuna koeficijenta u iznosu od 760 hiljada eura, plus komunalije, na šta smo mi pristali. Koja je svrha odbijanja da se novac slije u opštinsku kasu. Molimo odbornike svih partija da nam pomognu u rješavanju problema, a Krapović kao predsjednik treba da radi u interesu građana“, zaključile su one.

Kondo hotel ispunjava zakonski uslov za legalizaciju, jer je izgrađen po važećemn planskom dokumentu.

