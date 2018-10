Ne hrabre „zviždače”, a zbog himne traže doušnike

Za razliku od poziva građanima da prijavljuju kršenje Zakona o državnim simbolima, premijer Duško Marković ih nije ohrabrivao da prijavljuju korupciju ili zloupotrebu službenog položaja. Time je poručio da će i za njegovu Vladu identitetska pitanja biti važnija od borbe protiv korupcije i depolitizacije institucija iako se za njih deklarativno zalaže u pregovorima sa Evropskom unijom (EU). Marković je time nastavio praksu svoga prethodnika i državnih institucija koje su obeshrabrivale potencijalne “zviždače”, tvrdi više sagovornika “Vijesti”.

Iz Vlade, međutim, navode da premijer nikoga nije pozivao da prijavljuje one koji ne ustaju tokom intoniranja državne himne, navodeći da se radi o zlonamjernim i tendencioznim tvrdnja pojedinih medija.

Vlada je, kako navode, ohrabrivala borbu protiv korupcije.

Izmjenama Zakona o državnim simbolima, koji je prošle nedjelje predložila Vlada, za neustajanje na himnu predviđena je kazna od 300 do 2.000 eura. I pored oštrog protivljenja dijela javnosti, Marković je poručio da se radi o praksi demokratskih zemalja, da Vlada neće odustati od predloga. On je objasnio da će svi moći da vide one koji ne poštuju državne simbole, da će se na stadionu jasno vidjeti ko nije ustao... što je u javnosti protumačeno kao poziv građanima da prijavljuju sugrađane...

Umjesto građanima koji ne ustaju na himnu, premijer bi trebalo prijetnje da usmjeri na neefikasne institucije i pojedince koji ne sprovode kaznene politike i ne obavljaju svoj posao nezavisno i profesionalno”, kaže Novaković

Iako je kazao da će sprovođenje zakona pratiti “institucije koje ističu zastavu i svaki građanin koji voli ovu zemlju”, Marković ranije nije ohrabrio građane da prijavljuju kršenje zakona.

U vrijeme dok je bio potpredsjednik Vlade i resorni ministar pravde, u Crnoj Gori su samo dva građanina dobila status zviždača iako je Agencija za sprečavanje korpucije u 2016. godini imala 46 prijava zviždača i sedam zahtjeva za zaštitu. Prijavu kršenja zakona nije ohrabrivao ni tadašnji premijer Milo Đukanović koji je umjesto toga kritikovao prijavu zloupotrebu službenog položaja u slučaju “Ramada”.

Kada je bez posla ostala Patricija Pobrić, koja je prijavila slučaj trošenja novca Željeznica Crne Gore za partijske promocije Socijaldemokrata, Đukanović je kazao da “zviždač nije onaj koji upotrebljava poslovne podatke i iznosi ih na korišćenje medijima”.

Izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) Ana Novaković smatra da bi, umjesto zaštitom državnih simbola, Vlada trebalo da se pozabavi korupcijom, organizovanim kriminalom, slobodom izražavanja i politizovanim institucijama.

“Da je Crna Gora riješila ova suštinska pitanja, onda bi stavljanje na dnevni red zaštite nacionalnih simbola moglo imati smisla. Ali ovo društvo uveliko muče mnogo važniji problemi. Stoga, umjesto pozivanja na kažnjavanje zbog neustajanja na himnu, i prenaglašene brige za zaštitu nacionalnih interesa, premijer bi trebalo da jednako posvećeno, svakodnevno, poziva građane da prijave korupciju ili da brane slobodu izražavanja. Tako bi ključna politička ličnost u državi doprinijela možda i klimi u kojoj bi imali više odgovornih pojedinaca i u kojem bi zviždaci bili heroji a ne izdajnici i državni neprijatelji”, smatra Novaković.

Advokat Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Veselin Radulović upozorava da premijer i izvršna vlast godinama tolerišu brojne slučajeve neplaćanja poreza, iako se zalažu za poštovanje zakona. Time su, smatra on, zbog pojedinaca bliskih vlasti državu oštetili za milionske iznose.

“Premijer i izvršna vlast godinama takvim licima daju povoljnosti kod plaćanja duga u ratama i opraštanja kamata za kašnjenje. Sa druge strane, sada se pokušava predstaviti da drže do ugleda države sa predlogom da se kazni svako ko ne ustane na himnu, iako svaki brucoš na Pravnom fakultetu zna da se poštovanje države ne može obezbijediti sprovođenjem takvih represivnih mjera i da su takve mjere suprotne Ustavu i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Poštovanje države pokazuje se upravo odnosom prema tome kako se plaća porez, a ne kažnjavanjem za neustajanje na himnu i predlozima koji su karakteristični za diktatorske režime”, tvrdi on. Iz Ujedinjene Crne Gore su kazali da je Markovićev apel građanima da prijave kršenje zakona “poziv na linč onih kojima se ne dopada himna”

“Korumpirani službenici opasnost za državu”

Izvršni direktor Građanske alijanse (GA) Boris Raonić ističe da državu čine jake institucije, a ne simboli, navodeći da građani stav prema državi formiraju u skladu sa tim koliko im ona štiti interese i omogućava dostojan život.

“Tamo gdje su građani zadovoljni stanjem u državi, oni nemaju negativan stav spram nje i ne unižavaju njene simbole. Premijer je krenuo sa pogrešnog kraja. On treba da radi mnogo više da se osnaže njene institucije, da omogući građanima evropski kvalitet života. Treba da iz sistema izbaci korumpirane službenike, da javno kaže ko rukovodi akcijom unižavaja Javnog servisa i pozove “zviždače” da se oglašavaju”, tvrdi Raonić ističući da premijer treba da primi građane koji su ukazali na koruptivne slučajeve i spriječi partijsko zapošljavanje.

Vlada: Institucije pozivaju na borbu protiv korupcije

“Institucije su više puta pozivale na prijavu korupcije, imali smo i kampanje “Prijavi korupciju“ i “Stop sivoj ekonomiji“ a u ovom trenutku je na portalu Vlade i na brojnim potportalima baner aplikacije “Budi odgovoran“. Taj projekat koji je Vlada pokrenula sa partnerima zavrijedio je brojne međunarodne nagrade i više priznanja, i čak je bila uzor ili model za projekte u više država. Dakle, institucije i te kako pozivaju na prijavu protivzakonitosti”, tvrdi šef Vladine Službe za odnose sa javnošću Srđan Kusovac.

