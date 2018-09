Ne kriti ništa, aerodromi su za građane

Crna Gora treba ozbiljno da pristupi postupku dodjele koncesije za aerodrome i pregovaranju sa ponuđačima, a cjelokupna javnost treba da bude upoznata sa tim, jer se aerodromi ne prave samo za jednu opciju već za sve građane, ocijenili su eksperti Domagoj Dodig i Dragutin Nenezić koji su učestvovali u dodjeli koncesija za aerodrome u Zagrebu i Beogradu.

Nenezić smatra da postupak treba da bude fleksibilan da država čuje šta imaju da kažu koncesionari, ali treba da ima i dovoljno jasnu sliku koje interese želi da zaštiti i tako postavi koncesioni ugovor.

“Ovakvi projekti zahtijevaju punu posvećenost državne administracije”, kaže za “Vijesti” Nenezić, konsultant u WB6 PPPs & Concessions.

Smatra da će biti interesovanja za Aerodorme Crne Gore (ACG), a država treba da poradi na definisanju očekivanja i na imovinsko-pravnom problemu u Tivtu.

“Mislim da ćete imati do tri dobre ponude - nekog sa Dalekog istoka, jednog iz Turske, možda i dva, i jedan do dva jaka evropska konzorcijuma. Sada je vrijeme da se to uradi jer se turizam razvija, pa koncesionar može da osjeti efekte rasta turizma”, poručio je Nenezić. Dodaje da se ne može očekivati koncesionar u Zagrebu ili Beogradu (francuski Vansi) jer u ugovorima postoje ograničenja jednog kruga u kojem oni ne mogu upravljati drugim aerodromima.

Dodig smatra da se svako ulaganje u javnu infrastrukturu ne smije posmatrati na osnovu finansijske isplativosti i opravdanosti, već puno šire - da li se aerodromi žele izgraditi da podignu Crnu Goru kao turističku destinaciju, ili se samo želi lijepa zgrada.

“Uvijek se odluke o ulaganju u infrastrukturu treba temeljiti na ekonomskoj logici da služi razvoju širih djelatnosti. Na svakom građaninu je da vidi taj ugovor i vidi da li su prava i obaveze na zadatom nivou i tu je dodana vrijednost i NVO i novinara da upozore javnu vlast na određene opasnosti, ali se pruža mogućnost da vidite sve benefite. Hrvatska ima više pozitivnih nego negativnih strana sprovođenja tog projekta”, kazao je Dodig koji je savjetnik u hrvatskoj Agenciji za investicije i konkurentnost koja je odobrila projekte javno-privatnog partnerstva i koja sad u ime države prati sprovođenje ugovora.

Prema njegovim riječima, kada je Hrvatska odlučivala da li uzeti koncesionara ili ne, Zračna luka Zagreb (ZLZ) je mogla da samostalno realizuje potrebne investicije, ali se nije pomakla sa 2,2 miliona putnika godišnje za cijelih deset godina, dok su ostali aerodoromi u regiji rasli, iako je naknada za slijetanje i polijetanje u Zagrebu bila najniža.

ZLZ je prošle godine premašio tri miliona putnika, a za nepune tri godine od kada ga je preuzeo francuski ZAIC, promet je, kako dodaje, porastao preko 30 odsto.

Smatra da država nije loš menadžer nego ne zna iskoritii sve mogućnosti kao privatni investitor. Nenezić podsjeća da su trenutno pod koncesijama aerodromi u Ljubljani, Zagrebu, Prištini, Tirani, Beogradu, a u toku je i postupak za Sofiju, a Grčka u okviru dva velika paketa daje aerodrome pod koncesiju.

Prema riječima Dodiga, Zagreb nije imao jednokratnu uplatu za koncesiju, kao što Vlada CG traži, ali su naplatili troškove pripreme oko dva miliona eura.

“Godišnja koncesiona naknada je postavljena kao fiksna i varijabilna i ona svake godine raste, ugovara se prema procentu bruto prihoda cjelokupne grupacije i broju putnika. Fiksni dio je od dva miliona naviše, u ugovoru je precizirano”, naveo je Dodig. On je dodao da je Hrvatska za četiri godine dobila više od 13 miliona eura koncesione naknade. Nenezić je kazao da za Beograd postoji jednokratna uplata i godišnja koncesiona naknada, a model koji se predlaže u Crnoj Gori je neka kombinacija beogradskog i gračkog gdje su još, jedino u regionu, davani paketi aerodroma. Tvrde da nije bilo gubitka radnih mjesta. U Beogradu su ona zaštićena na četiri godine, a u Zagrebu na pet.

Oprezno sa javno-privatnim partnerstvom

Dodig i Nenezić učestvovali su na konferenciji pod nazivom “Bolji poslovni ambijent za brži rast i razvoj privrede”, koju su juče u Podgorici organizovali Montenegro biznis alijansa i Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER). Raspravljano je o izmjenama zakona o koncesijama i zakonu o javno-privatnom partnerstvu (JPP). Dodig je kazao da je u Hrvatskoj 16 projekata JPP u operativnoj fazi, ukupne vrijednosti 338 miliona eura. On je poručio da je važan stabilan regulatorni okvir, jer ovaj zakon neće trajati koliko politička opcija nego mnogo duže. Nenezić kaže da u Srbiji za puteve nema uspješnog JPP, pa treba biti oprezan. “Javnost je jako bitna i to treba da iskoristite”, poručio je Nenezić.

