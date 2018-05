Ne mogu funkcije trajati koliko je kome volja

Grupa od pet opozicionih poslanika inicirala je ocjenu ustavnosti odredbe kojom se može produžiti mandat sudije Ustavnog suda još za godinu, ukoliko nije izabran njegov nasljednik.

Tu obavezu iz Zakona o Ustavnom sudu preuzela je Skupština, pa vladajuća većina u parlamentu može da odluči o produženju mandata.

U obrazloženju se navodi da je to suprotno Ustavu koji propisuje da je mandat sudija US 12 godina, ali i da bi takva “protivustavna praksa mogla biti primijenjena i u drugim slučajevima”.

U pitanju su, objašnjava se, mandati predsjednika države, Skupštine, Vrhovnog suda,vrhovnog državnog tužioca i šefova tužilaštava, kao i članova Sudskog savjeta čiju dužinu propisuje Ustav.

Inicijativu koja se tiče Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore potpisali su nezavisni poslanici Aleksandar Damjanović i Anka Vukićević, GP URA Dritan Abazović i Nedjeljko Rudović i Demokratskog fronta Janko Vučinić.

Inicijativa je juče dostavljena Ustavnom sudu, a Damjanović očekuje, kako je rekao za “Vijesti”, da “zbog značaja Predloga i zaštite integriteta US, odnosno ostalih institucija, Sud hitno i u najkraćem roku odluči o Predlogu i pokaže da zaštitu Ustava počinje upravo od sebe”.

Mandat Sudskog savjeta ističe 2.jula, a zbog potrebne dvotrećinske većine u Skupštini malo je izvjesno da će njegovi članovi iz redova “uglednih pravnika” biti izabrani.

I nakon posjete Venecijanske komisije, na čiji predlog je ova većina za izbor članova Sudsom savjetu uvedena u Ustav, nije poznato kako će biti prevaziđena pat pozicija.

Ministarstvo pravde, koje je nadležno za pravosuđe, nije odgovorilo kakvo će rješenje ponuditi iako je ranije ministar Zoran Pažin nagovijestio da imaju ideju u vezi sa tim.

Iz Vrhovnog suda i Sudskog savjeta “Vijesti” su u vezi sa ovim pitanjem takođe uputili na Ministarstvo pravde kao predlagača zakona.

Predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević rekao je da bi o ovom problemu trebalo da se razgovara, kao i da bi u prelaznim rješenjima Ustava moglo biti uporište da SS tehnički nastavi da radi do izbora četiri nova člana.

Aleksandar Damjanović je juče objasnio da su inicirali izmjenu norme Zakona o US jer je suprotna Ustavu, a nakon što to nije uradio sam US.

“Ona se ne tiče samo mandata US, već treba spriječiti i druge moguće nezakonite postupke ukoliko bi neko odlučio da zakonom mijenja dužinu mandata koju propisuje Ustav,” rekao je poslanik.

Politički trenutak bi određivao mandate

Ukoliko bi se ostavila mogućnost da se zakonima produžavaju mandati sudija, tužilaca, predsjednika to bi značilo da se to može činiti “shodno trenutnoj političkoj potrebi i volji predlagača, odnosno donosioca zakona”.

“Nesaglasne norme bi urušile pravni poredak, sistem podjele vlasti i pravnu sigurnost”, piše u inicijativi Ustavnom sudu.

