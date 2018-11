Ne mogu se našom đedovinom isplaćivati fudbaleri

Parcela od 2.500 kvadrata na Lugovima, koja je i dalje uknjižena na ugašeni Fudbalski klub Mogren čiju prodaju traže fudbaleri, treneri i brojni povjerioci kako bi naplatili milionsko potraživanje, nekadašnje je vlasništvo staromještanske porodice Vukićević, koju im je država bez dinara naknade prije pola vijeka oduzela.

Staromještanin Jovo Vukićević, koji sa bratom od strica Božom vodi borbu pune tri decenije, kaže u razgovoru za „Vijesti“ da je riječ o zločinu koji je urađen njihovoj porodici.

Atraktivna parcela, koji je čudnim spletom okolnosti ostala i dalje uknjižena na posrnuli fudbalski klub, iskorišćena je da javni izvršitelji donesu rješenje o izvršenju, kako bi se naplatili neisplaćeni ugovori koje je Mogren u vrijeme dok je bio jedan od najuspješnijih crnogorskih fudbalskih klubova zaključivao sa fudbalerima i trenerima. Nažalost, FK Mogren, čiji je osnivač Opština ugašen je, ali su ostala dugovanja, pa kako je parcela na Lugovima na kojoj se nalazi stadion jedina imovina koja je ostala uknjižena na fudbalski klub, to su povjerioci iskoristili da je blokiraju.

Jovo Vukićević kaže da je prava sramota da se od njegove đedovine podmiruju dugovi prema fudbalerima i trenerima. Navodi da je zemlja u aprilu 1964. nacionalizovana odlukom Skupštine opštine Budva, a bila je namijenjena za gradnju zgrada za odmor.

Zemlja nije privedena namjeni, i porodica je još 1984. pokrenula sudsku borbu, ali do danas ništa nije urađeno.

„Imamo potvrdu Državnog arhiva Crne Gore da našoj porodici nije plaćena zemlja, jer ne postoji dokument da je to urađeno. Nama je interes da javnost zna da je to naše. Tražim da me neko zove na razgovor, da se dogovorimo. Svaki je dogovor moguć. Ružan je način na koji su prisvojili našu zemlju. Godinama se nismo bunili, jer je tu bio stadion i mladi su ga koristili. Našoj porodici je oduzeto i 4.000 kvadrata gdje je izgrađena Osnovna škola „Stefan Mitrov Ljubiša“, i znamo da je to iskorišćeno za obrazovanje djece Budve. Međutim na Lugovima, sada kada nema fudbalskog kluba, ne želimo da se preko naše zemlje naplaćuju dugovanja koje je neko napravio“, naglasio je Vukićević.

Navodeći da ne želi nikoga da blati, kako kaže, može “punim srce da kaže da je njegovoj porodici napravljena velika sramota“.

„Moje mišljenje je da je ovo zločin, jer su naši đedovi ostavljali kosti po američkim rudnicima da bi kupili zemlju, koju sada neko želi da proda. Otimanje je zločin, a zločin nikada ne zastarijeva“, poručuje Jovo Vukićević.

Opštinski Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva prije deset dana zatražio je od budvanske filijale Uprave za nekretnine da joj uknjiži parcelu od 2.500 kvadrata na Lugovima, gdje se nalazi stadion ugašenog FK Mogren. Žalba je uslijedila nakon što je Opština utvrdila da je „nekom greškom“ parcela ostala neuknjižena na Opštinu, iako je ostatak od gotovo deset hiljada kvadrata, koji su se nekada vodili na fudbalski klub uredno uknjižili na Opštinu, nakon što je klub ugašen.

Sporna parcela, čiji je titular FK Mogren nalazi se pod blokadama javnih izvršitelja, koji donose i dalje rješenja o prinudnoj naplati potraživanja brojnih povjerioca kojima je Mogren ostao dužan.

Zemlja na Lugovima, gdje su ucrtane dvije kule bliznakinje od deset spratova, ima vrijednost veću od milion i po eura, jer je riječ o rijetko neizgrađenom parčetu zaleđa Slovenske plaže.

Klub duguje 4,9 miliona eura

Nekadašnji prvak države doživio je sunovrat, a igračima, trenerima i ljudima koji su učestvovali u njegovom usponu navodno se duguje veliki novac, ali ta potraživanja koja su sada počela da „isplivavaju“ nijesu navedena u finansijskom izvještaju, koji je prije dvije i po godine usvojen na posljednjoj održanoj skupštini kluba, prije nego što je ugašen. U avgustu 2016. pokušano je oživljenje kluba, održana je i skupština na kojoj su taksativno navedeni dugovi, ali na tome se stalo. Tada je predočen dug od 4,9 miliona eura.

“Na dan 31. decembar 2015. godine, FK Mogren prema stručnom štabu i igračima duguje 184.850, trenerima mlađih kategorija 8.500 eura, advokatu 12.000 eura, Komovima iz Andrijevice 7.658 eura, a radnoj zajednici 16.900 eura, što je ukupno 252.908 eura“, pisalo je u finansijskom izvještaju.

Najveće dugovanje od 4,5 miliona eura bilo je prema Boru Lazoviću, nekadašnjem sportskom direktoru kluba, koji je na tada održanoj sjednici izjavio da mu klub ništa ne duguje i da ništa ne potražuje, jer je sve davao zbog uspjeha Mogrena.

