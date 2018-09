Ne možemo se praviti da korupcije u zdravstvu nema

Penzionisani dekan Medicinskog fakulteta Goran Nikolić poručio je da korupcije u sistemu zdravstva ima, iako se najčešće radi o pojedinačnim i izolovanim slučajevima.

Nikolić, koji četiri decenije kao ljekar i profesor doprinosi javnom zdravstvu, ocjenjuje da je tanka linija između “pažnje i korupcije”.

“Korupcija je uslovljavanje usluge kontrauslugom ili poklonom. Naravno da toga ima, da se ne pravimo ludi. To je teško iskorijeniti, a uz to je i teško dokazivo. Međutim, mora se sistemski djelovati i naći najbolji način da se ovakve radnje iskorijene”, kazao je Nikolić u razgovoru za “Vijesti”.

Profesor Nikolić se penzionisao prošle sedmice, a vršilac dužnosti dekana do izbora novog je bivši ministar zdravlja Miodrag Radunović.

Upitan da li smatra da se je medicina sujetna i da se ljekari u odnosu sa pacijentima ponašaju kao bića iznad drugih, Nikolić ističe da je to uskoro “stvar prošlosti”.

“Recimo: hirurgija je posebno teška disciplina i hirurg mora da vjeruje sebi i da nema dilemu. To stvara neku crtu ličnosti koja može da pređe u aroganciju. Iako ima toga, mi naše studente učimo da rečenica ‘Ja sam doktor i mene moraš da slušaš’, ne postoji. To je stvar prošlosti. Sa pacijentima se mora beskrajno razgovarati”, poručuje Nikolić.

Foto: Shutterstock

Smatra da se tokom četiri decenije, koliko radi u oblasti zdravstva, stvari u etičkom smislu nijesu mnogo promijenile.

Isto od kolega, posebno onih kojima je predavao na Medicinskom fakultetu, očekuje veću otvorenost prema pacijentima.

“Na tome intenzivno radimo na fakultetu - učimo mlade ljekare da komuniciraju sa pacijentima, da objašnjavaju strpljivo. Bez toga nema ništa. Ako ljekar ne stvori povjerenje u odnosu sa pacijentom, nijedan lijek ili intervencija neće dati potpune rezulate”, ocijenjuje profesor Nikolić.

Smatra da je jedan od glavnih problema zdravstvenog sistema to što nema adekvatne saradnje sa medijima.

“Sve naše informacije, to svim studentima i ljekarima govorim, koje su dostupne preko medija, polovične su i površne. Otprilike ‘Samo vi dođite, mi ćemo da vam sve riješimo’. Nemoguće. Treba javnost da bude upoznata sa našim ograničenjima. Jer onda građanin dođe u ambulantu, od gužve ne može da vidi ni doktora ni sestru, i onda se zapita na kojoj planeti živi”, kaže Nikolić.

Komentarišući to da li su ljekari motivisani, s obzirom na to da smatraju da su im plate male, te činjenicu da sve više doktora napušta Crnu Goru, Nikolić ističe da je pitanje kakva bi situacija bila i da su fanansijski bolje motivisani.

“Da su ljekarima duplo veće plate, sad da im sistem obezbijedi povećanje, za par mjeseci bi bili nezadovoljni. Evo primjera - ranije smo imali neki projekat u Kliničkom centru, gdje ste za nekoliko noći rada mogli kući da donesete polovinu mjesečne zarade. Svi su bili oduševljeni u početku, a već poslije tri ili četiri mjeseca se projekat skoro ugasio”, priča on.

Dodaje da svako treba da “ide tamo gdje smatra da će imati bolje uslove za život i rad”.

“Posljednjih godina i u bolnici i na fakultetu sam primijetio nešto što me jako raduje. Nema provincijalnog duha među mladim ljekarima - oni Crnu Goru i Podgoricu doživaljaju kao mjesto gdje žive, a nijesu sputani željama da žive u Beogradu, Parizu ili Berlinu. Znaju da mogu da odu, ali se na njima vidi da široko gledaju na svoj poziv i vole što su u Podgorici”, kaže profesor Nikolić.

Foto: Boris Pejović

Napominje da Medicinski fakultet i dalje upisuju najbolji đaci, od kojih čak 85 odsto u roku završi šestogodišnje studije.

“Interesantno je to što su tako velike razlike među “lučanošama” u pojedinim sredinama. Ako ste ambiciozan roditelj, svaki dan ste u školi i pratite svoje dijete, možete da obezbijedite djetetu diplomu ‘Luča’. Ako je dijete zaslužilo - sjajno! Ako nije, ne može da savlada izazove koje mi pred njega postavimo. Takvi studenti se brzo prepoznaju. Sa druge strane, profesor tokom predavanja može da procijeni ko će koju specijalizaciju odabrati, jer se interesi studenata vrlo rano uoče”, zaključuje profesor Nikolić.



VMŠ trebalo da bude u Podgorici

Godinu nakon krize na Univerzitetu Crne Gore, uzrokovane dilemom da li Visoka medicinska škola treba da bude u Podgorici ili ostane u Beranama, profesor Nikolić nema dilemu: “Logično je da VMŠ bude uz fakultet i najveću zdravstvenu ustanovu. To što smo to, iz ovih ili onih razloga, prekomponovali, to je drugo pitanje”.

Napominje da Evropa vodi računa više o njezi bolesnika nego o medicini.

“Jer medicinska sestra u savremenoj njezi treba da podnese najveći dio brige i komunikacije i sa pacijentom i sa rodbinom”.



Bolje da djecu šaljemo na prestižne evropske i svjetske klinike

Govoreći o tome što javnost pericpira da je malo specijalista iz pojedinih oblasti, a posebno u pedijatriji, Nikolić ističe da je suštinski problem nemanje plana.

“Javnost je iritirana činjenicom da ne postoji dječja onkološka služba. Međutim, na godišnjem nivou se radi o desetak različitih slučajeva. Je li racionalno organizovati službu za tako mali broj? Bolje je da se naprave ugovori sa evropskim i svjetskim klinikama - kvaliteniji servis, svi sigurniji, jeftinije. Nikad nećete postići kvalitet službe sa 10 potpuno različitih slučajeva”, ocijenio je Nikolić

