Ne radi Agencija, nego Marković briše nelojalne

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) kroz slučaj ministra evropskih poslova Aleksadra Andrije Pejovića pokušava da popravi reputaciju, kako u javnosti ne bi važila za instituciju koja progoni samo aktiviste nevladinog sektora i opoziciju i njima se ne može vjerovati.

To su ocijenili sagovornici “Vijesti” iz civilnog sektora i opozicionih partija.

ASK, kojom upravlja Sreten Radonjić, u ponedjeljak je utvrdila da je Pejović prekršio Ustav spajanjem funkcija ministra i ambasadora pri stalnoj misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji i Zakon o sprečavanju korupcije - time što je istovremeno bio diplomata i član organa Demokratske partije socijalista (DPS).

Pejović je u četvrtak podnio ostavku koju je Vlada Duška Markovića prihvatila, a očekuje se da će ga Skupština razriješiti dužnosti 1. marta na prvoj narednoj sjednici.

Direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i članica Savjeta ASK Vanja Ćalović Marković, za “Vijesti” je kazala da se kroz Pejovićev slučaj pokušava popraviti slika o ASK, koja progoni opoziciju i NVO sektor: “A posebno nakon što je ta institucija brutalno zloupotrijebljena za političko čišćenje Savjeta RTCG”.

Agencija je ranije utvrdila da su članovi Savjeta RTCG, opoziciji bliski NVO aktivista Goran Đurović i režiser Nikola Vukčević u sukobu interesa, a Skupština ih je nakon Odluka ASK razriješila iz Savjeta.

Na njihova mjesta u Savjetu postavljeni su doskorašnji funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Slobodan Pajović i Ivan Jovetić, profesor Univerziteta “Donja Gorica” (UDG) čiji je osnivač šef DPS-a Milo Đukanović.

Ćalović Marković kaže da je slučaj “čišćenja” RTCG-a izazvao veliku pažnju domaće i međunarodne javnosti i da se, između ostalog, upravo zbog toga i pokušava popraviti slika ASK u javnosti.

“Zahvaljujući ovom slučaju, ASK će konačno imati primjer visokog funkcionera za koga je utvrdila da je prekršio zakon, nakon dvije godine svoga postojanja, što će sigurno ponosno predstavljati EU kao veliki rezultat”, kazala je Ćalović Marković.

Član Glavnog odbora (GP) Socijaldemokratske partije (SDP) Bojan Zeković smatra da je, u situaciji kada EU u zvaničnim dokumentima govori o zarobljenoj državi i vezama vrha vlasti i organizovanog kriminala, jasno da ta institucija ne radi svoj posao jer nisu procesurili nijednog visokog zvanička zbog korupcije.

“Podsjećam da je portparolka EK Maja Kocijančić, komentarišući postupke protiv članova Savjeta RTCG, ocijenila da je 'povjerenje javnosti u nezavisnost i djelotvornost Agencije odlučujuća u procjeni kredibiliteta Crne Gore'. Prema aktivnostima ASK, koja dominantno tretira opozicionu javnost, ispada da je Crna Gora jedina država na svijetu u kojoj više prostora za korupciju ima kod opozicije, reditelja, novinara, NVO aktivista... nego vlasti. Koliko ASK nije radila ništa kada su u pitanju predstavnici vlasti najbolje govori to što se povodom slučaja Pejovića napravila tolika fama kao da su otkrili korupciju najvećih razmjera, a ne konstatovali očigledne stvari, za šta nije potrebna nikakva istraga - samo pročitati Ustav”, rekao je Zeković.

Poptredsjednik Demokrata Momo Koprivica ocijenio je da je ASK zarobljena institucija - i to sa vrha.

“Što je potpuno blokiralo njeno objektivno i politički neutralno djelovanje u velikom broju slučajeva. Šta god da ona kao takva uradi, mi joj ne možemo vjerovati”, kazao je Koprivica za "Vijesti".

Dodao je da, imajući u vidu zarobljenost ASK, prirodu njenog djelovanja i stepen posvećenosti principu nepristrasnosti, u slučaju Pejović ta institucija može zadobiti povjerenje samo u jednoj od frakcija DPS-a, a ne nikako u cjelokupnoj javnosti.

“U Crnoj Gori je razoren sistem nezavisnih institucija i one su svedene na prosti dekor ili služe za međufrakcijske obračune unutar režima, a to važi i za ASK. Što se tiče Demokrata, nepovjerenje u ASK je trajnog karaktera sve dok se ne dese ozbiljne kadrovske i druge promjene koje bi od nje učinile istinski nezavisnu, oslobođenu i nepristrasnu instituciju”, kazao je Koprivica.

Poslužili Dušku Markoviću da skloni kadar koji mu nije odan

Ćalović Marković je navela da se, naravno, neće spomenuti činjenica da svojim površnim postupkom provjere ASK nije sama utvrdila kršenje Ustava i zakona koje traje već duži period.

“A vidjećemo i šta će učiniti kada su u pitanju sredstva koja je Pejović nezakonito sticao u toku obavljanja tih funkcija”, kazala je ona.

Direktorka MANS-a kaže da je uvjerena da i u slučaju Pejovića, kao i u slučaju članova Savjeta RTCG, ima mnogo politike.

“Naime, nesporno je da je ASK pod direktnom kontrolom Duška Markovića preko bliskih porodičnih veza sa direktorom Agencije, a vjerujem da je ova odluka poslužila Markoviću kao odličan povod da iz Vlade eliminiše kadrove koji njemu lično nisu potpuno odani", zaključila je Ćalović Marković.

Nije naše, našli smo

Zeković je rekao da je posebno zanimljivo sopštenje Vlade koja se povodom Pejovića ponaša u stilu - nije naše, našli smo.

Iz Vlade su, nakon što je ASK utvrdila da je minstar kršio Ustav, kazali su da će reagovati tek nakon što to učini Pejović.

“Kada se ASK omakne pa je predmet njenog rada neko iz vlasti, zbog konflikta interesa - nikada zbog korupcije, javnost vijeća da li je u pitanju obračun unutar DPS-a i gubljenje političke zaštite”.

