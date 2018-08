Ne zna se gdje je oko 200.000 eura profita Šahovskog saveza

Dok Interpol, zahvaljujući slovenačkom tužilaštvu, istražuje sumnjive transakcije Šahovskog saveza Crne Gore (ŠSCG) posredstvom ofšor kompanije, u Crnoj Gori već dvije godine tapka u mjestu istraga spornih transakcija i nestanak najmanje oko 200 hiljada eura profita preostalog nakon dva prvenstva održana u Budvi 2013. godine.

Radi se o Prvenstvu Evrope za mlade u šahu i Prvenstvu Evrope (PE) za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu, koja su održana u Budvi od 24. septembra do 9. oktobra 2013. godine. Na ovim takmičenjima je učestvovalo više od hiljadu šahista, a samo mali dio profita je pripao Šahovskom savezu. U vrijeme održavanja ova dva takmičenja predsjednik ŠSCG je bio Vladimir Šakotić, koji je u tom periodu bio i izvršni direktor Evropske šahovske unije (ECU).

Iz ECU je nedavno saopšteno da je ofšor firma European Chess Union LLC iz Delavera, falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora, izvlačila novac iz šahovskih saveza Crne Gore i Bugarske i protiv nje je pokrenuta istraga u Sloveniji. Zvanično je potvrđeno da su, na taj način, zloupotrijebili više od milion eura, a prema nezvaničnim informacijama taj iznos dostiže i tri miliona eura.

Šakotić je tvrdio da je organizator prvenstava u Budvi NVU Potez iz Nikšića (osnivači Blagota Mitrić, Miodrag Prijović, Vitomir Lekić, Dragutin Vuković, Mladen Đukanović), ali je naknadno otkriveno da ga je organizovao NVO Centar za razvoj šaha iz Beograda, čiji je izvršni direktor bila Šakotićeva supruga Jasna Šakotić.

Prvenstva u Budvi organizovala NVO Šakotićeve supruge: Jasna Šakotić Foto: Serbiachess

Tabela procijenjenih prihoda i rashoda koju je ŠSCG 1. avgusta 2016. priložio Etičkoj komisiji Svjetske šahovske federacije (FIDE) u vezi organizacije dva takmičenja pokazuju da su ukupni prihodi iznosili najmanje 454.145 eura, a rashodi 253.136 eura. Za ovu procjenu ističu iz Saveza da je „objektivno vrlo skromna i u njoj nijesu navedeni brojni dodatni prihodi koje je organizator bez sumnje ostvario, a troškovi organizacije su maksimalno uvećani“, tako da je, kako tvrde, „očigledno da je profit morao biti znatno veći od onog koji je naveden u procjeni, a koji je već sam po sebi ogroman“.

„Načinom na koji je PE organizovano Šahovskom savezu je nanesena velika materijalna i moralna šteta. Tom prilikom su prekršeni statuti i pravilnici ŠSCG i ECU, kao i više zakona države Crne Gore. Odgovornost za to snose Šakotić i pojedinci iz ŠSCG i ECU koji su mu pomagali“, ističe se između ostalog u odgovoru ŠSCG Etičkoj komisije FIDE koji je poslat 1. avgusta 2016. U vrijeme slanja ovog dopisa predsjednik ŠSCG bio je sadašnji predsjednik Radojica Grba, dok je podnesak Komisiji FIDE potpisao sekretar ŠSCG Boro Miljanić.

ŠSCG je saglasnost za kandidaturu za organizaciju Prvenstva Evrope dobio od Crnogorskog olimpijskog komiteta i Opštine Budva 2011. godine

„Nejasno je kako je saglasnost Opštine Budva, na kojoj je datum 29.06.2011. mogla biti priložena uz kandidaturu koju je Savez poslao ECU 28.06.2011, dakle dan ranije. Ovo je samo prvi u nizu datuma u dokumentima koji se ne uklapaju, što navodi na sumnju da je značajan dio dokumenata naknadno sačinjen i antidatiran. Takođe, u obje saglasnosti se kao jedini organizator Prvenstva Evrope za mlade 2013. pominje ŠSCG, pa je jasno da su državni organi Crne Gore namjerno obmanjivani po pitanju identiteta organizatora“, dodaje se u obraćanju Komisiji FIDE.

Kao dodatan dokaz za tu tvrdnju priložen je dopis koji je Šakotić kao predsjednik ŠSCG 27. maja 2013. uputio tadašnjem premijeru Milu Đukanoviću u kojem je predložio da premijer prihvati ulogu pokrovitelja prvenstva.

Sud u Lozani mu smanjio suspenziju: Šakotić Foto: YouTube

“I u ovom pismu se kao jedini organizator predstavlja ŠSCG, a NVU Potez se ne pominje. U arhivi Saveza ne postoji odgovor na taj dopis“, navodi se u obraćanju ŠSCG Etičkoj komisiji FIDE.

Radni tim nekadašnje Uprave za sport, koji je formiran 2013. da ispita rad određenog broja sportskih organizacija, konstatovao je da ne postoji odluka Upravnog odbora Saveza da se organizacija prvenstva prenose na NVO Potez iz Nikšića.

“Nema saglasnosti Vlade za održavanje prvenstva. Šahovski savez ne posjeduje izvještaj o broju učesnika predmetnog prvenstva, finansijski izvještaj sa prvenstva, ugovore sa sponzorima M:tel i Budvanska rivijera. Radnom timu je na uvid dostavljeno samo pismo podrške Savezu od NVO Potez da bude tehnički organizator prvenstva, ali ne i ugvoor iz kojeg bi se vidjela prava i obaveze saveza i NVO Potez”, navodi se u izvještaju Radnog tima od decembra 2013.

Ocjena Radnog tima je da je organizacija PE u Budvi bila netransparentna, da sa njenom organizacijom nije bila upoznata skupština Saveza i da u vezi sa organizovanjem prvenstva treba upoznati i druge nadležne državne organe da daju mišljenje. Tada je utvrđeno i da ŠSCG nema rješenje o registraciji, već koristi potvrdu iz 1996. godine, koja više nije validna. “Status Saveza iz 2006. godine nikad nije dostavljen nadležnom organu na uvid i ne postoje pravilnici koje Savez treba da donese u skladu sa Statutom. Radnom timu nijesu dostavljene odluke o formiranju Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Arbitražne komisije, odluka Upravnog odbora o imenovanju generalnog sekretara”, navodi se u izvještaju.

Polupansion za jedan dan 173,5 hiljada eura

„Vijesti“ su došle do spornog predračuna HG Budvanska rivijera od 12. avgusta 2013, za koji se sumnja da je antidatiran, a na osnovu kojeg je uplaćeno tom preduzeću ukupno 173,5 hiljada eura. U ŠSCG su došli do saznanja da je iznos navodno uplaćen kroz šest uplata, između 15. avgusta i 18. septembra 2013. Čelnicima Saveza je bilo sporno i to što je u predračunu navedeno da je svrha ukupne uplate bila polupansionska usluga u Turističkom naselju Slovenska plaža za jednu osobu tokom samo jednog dana. Dodatne sumnje podgrijalo je saznanje za Šakotićev mejl od 17. decembra 2013. kojim on daje instrukcije bivšem sekretaru ŠSCG Dejanu Miloševiću i Zoranu Peruničiću, bivšem tehničkom saradniku, da je Budvanska rivijera uradila predračun i da preuzmu original.

Sud u Lozani smanjio Šakotiću suspenziju

Šakotić je ranije medijima rekao da je cijela priča dio velikog međunarodnog obračuna dviju grupa u šahovskom svijetu, u kojem ne učestvuje još od 2014, ali je „kolateralna šteta“ kao bivši najbliži saradnik bivšeg predsjednika ECU Silvija Danailova. Zbog brojnih nepravilnosti u organizaciji prvenstva u Budvi 2013, ŠSCG je podnio tužbu Etičkoj komisiji FIDE protiv Šakotića, Danailova (koji je u vrijeme održavanja PE bio predsjednik ECU) i Save Stojisavljević (tada sekretar ECU). U septembru 2016. Etička komisija FIDE je suspendovala Šakotića na tri godine (maksimalna kazna), Danailova na 18 mjeseci, a Stojisavljević na 6 mjeseci. Šakotić se žalio Sudu za sportsku arbitražu u Lozani koji mu je u avgustu 2017. smanjio kaznu na 18 mjeseci.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)