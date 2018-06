Ne zna se ko će i gdje odnijeti oštećeni "piaggio" avion

Iako je prošlo osam dana od kada ih je nevrijeme oštetilo, dva mala putnička aviona tipa „Piaggio P-180 Avanti“ još se nalaze na platformi za generalnu avijaciju aerodroma Tivat, u istim položajima u kojima ih je ostavio nalet pijavice koji ih je pogodio u rano jutro 9. juna.

Pijavica je tada zahvatila dva parkirana mala poslovna aviona od kojih je jednog, estonskih registarskih oznaka ES-PAL, zarotirala oko svoje ose za oko 180 stepeni, ali mu nije nanijela veća oštećenja.

Taj avion pripada estonskoj čarter kompaniji Panaviatic iz Talina i proizveden je 2016. Drugi avion identičnog tipa američke registracije N-977RS međutim, prošao je značajno gore jer ga je jaki vjetar bukvalno podigao sa tla, okrenuo i „tresnuo“ nazad na platformu, prilikom čega je na avionu slomljena lijeva glavna noga stajnog trapa, a oštećen je i dio trupa i vjerovatno elisa na lijevom motoru.

Oba aviona i dalje su na platformi u položajima u kojima su se zatekli nakon što je prošla oluja, jer su u međuvremenu na njima izvršeni uviđajima od strane nadlenih organa Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, kao i osiguravajućih kuća koje su evidentirale i popisale oštećenja.

I dok će estonskog „piaggio-a“ biti relativno lako ukloniti na mjesto gdje neće smetati odvijanju operacija na platformi za generalnu avijaciju tivatske vazdušne luke, njegov američki blizanac će biti veći izazov.

Avion se nalazi, naime, na sred platforme i značajno otežava njeno korišćenje za parkiranje i manevrisanje sve većeg broja malih privatnih aviona koji ovih dana slijeću u Tivat.

„Za sada se još ne zna kada će i kako taj avuon biti uklonjen. Tražio sam preko operativnog centra Aerodroma Crne Gore da se njegovi vlasnici upozore da je hitno potrebno ukloniti oštećeni vazduhoplov jer obim saobraćaja na aeroodromu svakodnevno raste i on će nam veoma brzo postati ozbiljna smetnja. Vlasnici su predložili da mi angažujemo neku specijalizovnu ekipu iz regiona koja ima iskustva u uklanjanju oštećenih vazduhoplova, ali se to može uraditi samo u slučaju da vlasnici prethodno potpišu saglasnost da oni na sebe preuzimaju sav rizik od eventualnog nastanka nove štete na avionu prilikom njegovog uklanjanja", kazao je „Vijestima“ direktor aerodroma Tivat Radovan Marić, dodajući da se avion kojemu je slomljena jedna od dvije glavne noge stajnog trapa, ne može pomjeriti bez dizalice i druge specijalizovane opreme poput vazdušnih jastuka.

Prema podacima sa specijalizovanih sajtova, ovaj avion proizveden je 2006. i u privatnom je vlasništvu, ali je nad njime upisana hipoteka Bank of Utah iz Solt Lejk Sitija u SAD. Za sada nije ni poznato da li se, kada se on ukloni sa sredine platforme, avion N-977RS uopšte može popraviti na licu mjesta u Tivtu, u dovoljnoj mjeri da se dovede u letno stanje kako bi sam mogao da odleti do servisnog centra u inostranstvu, ili će se na kraju morati pribjeći njegovom rastavljanju – skidanju krila i motora kako bi se avion mogao transportovati drumskim putem na kamionskoj poluprikolici.

