Nedović: Dovode se "kadrovi" od Bara do Kolašina, koji treba da vode vrlo stručne i specifične lučke poslove

SDP se dokazao braneći javna dobra Kotora,počev od Luke Kotor, kada smo vratili "Vrata od grada" građanima Kotora, ali i ostalih kulturnih dobara i nekretina u gradu koje smo zaštitili i time sačuvali resurse za razvoj grada, naveo je predsjednik Opštinskog odbora (OO) Socijaldemokratske partije (SDP) Kotor, Branko Nedović u pismu upućenom predsjednici Skupštine opštine (SO) Kotor Dragici Perović i predsejdniku Opštine Kotor Vladimiru Jokiću

"Ne želimo da u ovim izbornim danima otvaramo bolne teme, ali smo blagovremeno, prije više od šest mjeseci ukazali na neprihvatljivost da se najuspješniji gradski privredni subjekt Luka Kotor pretvara u partijski plijen. Dovode se "kadrovi" od Bara do Kolašina, koji treba da vode vrlo stručne i specifične lučke poslove. To nijedna vlast sebi do sada nije dozvolila , a građani i SDP na to ne smiju i neće pristati. Gradska vlast ubrzano postaje talac grupe koja od Kotora pokušava napraviti sredstvo u unutarpartijskoj borbi u Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP). Problemi se u Kotoru gomilaju i prijete da se ta nemoć pretvori u nezakonitosti koje gradu već nanose štetne posljedice", istakao je Nedović.

On je dodao da su SDP začuđeni, da dogovor sa kolegijuma o dnevnom redu Skupštine opštine nije ispoštovan.

"Ovo smatramo primjerenim upozorenjem, ne navodeći i obilje drugih razloga, zašto pojedine tačke nijesu ni zakonski prihvatljive niti pripremljene za valjano odlučivanje . Odbornički klub SDP-a neće dati legitimitet takvom pretvaranju Skupštine opštine u poligon za štetno nadigravanje, mimo zakonskih i političkih principa. Očekujemo da se svi konstituenti vlasti okrenu ispunjenju obećanja datih građanima ,a do tada nećemo prisustvovati sjednicama Skupštine opštine Kotor . Očekujemo od vas kao čelnih ljudi Opštine Kotor da tome date puni doprinos", zaključio je Nedović u pismu.

