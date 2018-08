"Nema boljitka dok upravljaju oni koji su bili protiv samostalnih Tuzi"

Iako će Tuzi ubrzo dobiti status punopravne opštine građani u toj, dosad opštini u sklopu Podgorice, ne mogu se radovati jer Tuzima upravljaju elementi koji su se trudili da do osamostaljenja ne dođe, poručio je odbornik Demokratskog saveza (DS) Nikola Camaj.

Iz Demokratske Crne Gore kažu da su u Demokratskoj partiji socijalista (DPS) izračunali da im glasovi građana Malesije ne trebaju za spas vlasti u Glavnom gradu, te puštaju da se Tuzi odvoje.

Poslanici u crnogorskom parlamentu prošle godine su usvojili izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore prema kojem će Tuzi od subote dobiti status punopravne opštine.

Ipak, Nikola Camaj kaže da iako nakon skoro 30 godina neprekidnog angažovanja za samostalnu opštinu, građani Tuzi mogu da odahnu, ali samo što se tiče zvaničnog statusa. “Da li je to to? Nakon enormne centralizacije, nakon otimanja većine resursa, nakon promjene demografske strukture, nakon instaliranja marionetskih struktura i političkih parazita na vlasti, te činjenice da dobar dio Malesije ostaje van ove opštine, da li se možemo radovati statusu punopravne opštine u nazivu ako njome upravljaju elementi koji su se do posljednjeg dana angažovali da do osamostaljenja ne dođe, i sve činili da dokažu da ne možemo opstajati kao samostalni?”, kazao je on za “Vijesti” i dodao da strahuje da će i ubuduće ti isti učiniti sve da dokažu kako su bili u pravu.

Odbornik Demokrata u Tuzima, Štjefan Camaj poručuje da je pravo na lokalnu samoupravu kao jedno od osnovih ljudskih prava zajemčeno Ustavom Crne Gore i međunarodnim konvencijama, dugo godina bila neostvarljiva želja i pravo građana Malesije, uprkos težnjama i zahtjevima građana da se to desi.

“Pa se s pravom pitam šta se to desilo pa to pravo ostvarujemo od 1. septembra? Izgleda da su se brojke poklopile, izračunali su i to da im građani Malesije i Tuzi nijesu više potrebni kao brojke za spas vlasti u glavnom gradu”, kazao je Štjefan Camaj.

Camaj Foto: Demokrate

Funkcioner Demokrata dodaje da on hoće da vjeruje da se nije zakasnilo sa ostvarivanjem ili uživanjem ovog prava.

“Očekujemo da opština bude istinski servis građana, da služi interesima svakog građanina i da omogući sveukupni razvoj i prosperitet ovog kraja. Nadam se da će opština u njenom funkcionisanju i djelovanju biti lišena političkih uticaja, i da neće nikako biti servis vlastodržaca za razne malverzacije i punjenje vlastitih džepova. Građani Malesije i Tuzi zaslužuju punopravnu opštinu”, naveo je odbornik Demokrata.

Nikola Camaj kaže i da postoji opravdana bojazan da je opština zakašnjela stvar za građane Malesije. “Jedino promjena vlasti bi ulila nadu da bi u samostalnoj opštini moglo biti bolje građanima Malesije. Zato, mi ćemo naše radovanje ostaviti za vrijeme nakon prvih izbora za skupštinu samostalne opštine, a akcenat u našem radu ćemo staviti na pravičnom razgraničenje sa Podgoricom, na vraćanje resursa, te na uspostavljanje vlasti koja će biti servis građanima, a ne političkim marionetama, koji se samo okoriste od građana”, zaključio je Nikola Camaj.



Gegaj: Neće odmah poteći med i mlijeko, očekujemo podršku Vlade

Odbornik DPS-a u skupštini Tuzi, Nikola Gegaj, kaže da je osnovni cilj usvojenih izmjena zakona jačanje prava građana Tuzi na lokalnu samoupravu. Gegaj naglašava da su i ovi oblici opštine Tuzi koji su postojali do sada pozitivno doprinjeli da Tuzi pripremljene uđu u projekat samostalne opštine.

“Vjerujem da će Tuzi kao punopravna opstina imati bolju perspektivu jer samostalnost podrazumijeva da građani i lokalna samouprava sami odlučuju o pravcima razvoja i drugim bitnim pitanjima za opštinu. Pošto je opština servis u službi građana siguran sam da će i njima biti omogućeno da u opštini Tuzi moći lakše, brže i efikasnije da ostvaruju svoja prava”, kaže Gegaj.

Gegaj Foto: Luka Zeković

Takođe, navodi on, očekuje i da će u hodu biti formirane i nove službe i organi opštine.

“Mada, i do sada je rađeno na tom planu. Naravno, ne mogu reći da će u punopravnoj opštini poteći med i mlijeko nego ćemo morati zasući rukave i raditi na realizaciji planiranih investicija”, kazao je Gegaj za “Vijesti”.

Gegaj kaže i da ekonomska održivost jedne opštine traži sveobuhvatnu aktivnost u pravcu koordinisanja na svim nivoima te da je siguran da će kao i do sada Tuzi imati podršku Vlade i drugih državnih organa.

“Ali isto tako očekujemo da će naši pojedini projekti zavrijediti pomoć i međunarodnih organizacija, tj. fondova. Siguran sam da smo danas mnogo više pripremljeni za punopravnu opštinu nego što smo bili prije 10 godina”, kazao je Gegaj.





