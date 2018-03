Nema pomjeranja granice kod Kule i Čakora?

Zajednička radna grupa za obelježavanje granične linije između Crne Gore i Kosova baviće se isključivo tehničkim stvarima i ne mogu se desiti veće korekcije graničnih linija zacrtanih Sporazumom o državnoj granici, koji je potpisan 2015. godine u Beču, smatra analitičar Agron Bajrami.

Kosovski parlament je u srijedu, nakon tri godine odlaganja, ratifikovao Sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, a kosovski premijer Ramuš Haradinaj juče je rekao da očekuje korekcije državne granice kod Kule i Čakora.

On je rekao da je to dogovoreno deklaracijom predsjednika Crne Gore i Kosova Filipa Vujanovića i Hašima Tačija, koja je potpisana sredinom februara.

“Dio zakona koji smo usvojili i izvještaj Komisije za razgraničenje i deklaracija dva predsjednika obavezuju nas na korekcije kod Kule i Čakora. Formiranjem zajedničke komisije omogućava nam se korigovanje granične linije u tom dijelu”, napisao je Haradinaj na svom Fejsbuk nalogu.

U dokumentu koji su potpisali Tači i Vujanović, između ostalog, piše kako su dvije strane saglasne da će zajedničko radno tijelo identifikovati i adresirati potencijalne neporazume tokom obilježavanja granice.

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović pojasnio je da je to predviđeno Sporazumom potpisanim u Beču, navodeći da je moguće “utvrđivanje tehničkih korekcija - metar za metar”.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nisu odogovorili na pitanje “Vijesti” da li je ratifikacijom sporazuma u kosovskom parlamentu stavljena tačka na demarkaciju i da li će komisije za razgraničenje ponovo izlaziti na teren.

Izvor “Vijesti” upućen u proces demarkacije kazao je da je ratifikacijom u kosovskom parlamentu stavljena tačka na razgraničenje. On je pojasnio da nijesu moguće značajne korekcije i pored navoda kosovskih zvaničnika.

“Razgraničenje je gotova stvar. Ostale su tehničke radnje i granica više nije političko pitanje. Treba da se postave graničnici, a to sada sprovode katastri. Ekipe izlaze na teren, obilježavaju granice po zacrtanim kotama”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Pozivajući se na iskustvo određivanja granica Crne Gore i Bosne i Hercegovine, on je kazao da se ta granica može pomjeriti za do tri metra, ukoliko je kotirana kroz nečiju kuću ili dvorište. U tom slučaju, tvrdi on, granica se pomjera i na drugoj strani da nijedna strana ne bude oštećena.

“Potpisivanjem Sporazuma o granicama Crna Gora i Kosovo su se obavezali i legitimisali kao države pred međunarodnom javnosti, nema više promjena i povlačenja”, kazao je sagovornik “Vijesti” i dodao da će najvjerovatnije uslijediti i dogovor o zajedničkom graničnom prelazu “u šta Evropska unija uvijek dosta ulaže”.

Glavni i odgovorni urednik kosovskog dnevnika “Koha Ditore” Agron Bajrami smatra da teško može doći do većih korekcija granice između dvije države. Ratifikacijom sporazuma, tvrdi Bajrami, jedna prepreka je pređena i sada ostaje tehnička procedura, tako što će se dogovor Crne Gore i Kosova implementirati na terenu.

“Ostaje da se vidi da li postoji neka greška koja se može dokazati dokumentacijom i da se to koriguje, kako stoji i u dogovoru. Ne očekujem neke probleme. Mi možemo imati neke unutrašnje probleme kao što smo ih imali protekle tri godine, zato što će dio političke elite, one partije koje nisu glasale za demarkaciju, sigurno pokušavati da je ospore. Ali to je dio te unutrašnje političke borbe koja traje na Kosovu još od 2015. i to nema veze sa Crnom Gorom”, kazao je Bajrami.

Haradinaj se “pere” pred biračima

Komentarišući poruke Haradinaja da očekuje korekcije granice na Čakoru i Kuli, Bajrami kaže da je premijer Kosova u ovom slučaju sigurno osjetio potrebu da na neki način svojim biračima objasni zašto je on koji je nekada bio najljući protivnik ove demarkacijes sada čovjek koji je tu demarkaciju potpisao i glasao.

"To se mora gledati s te strane. “U dogovoru stoji da se mogu raditi korekcije, ono što se dogovori na papiru tek mora da se radi na terenu, korekcija je uvijek bila u igri, ali ne mislim da se radi o korekciji o kojoj je Haradinaj pričao prije nego je postao premijer”, kazao je Bajrami.

