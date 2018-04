Nema proizvodnje, jer Novi duvanski čeka slobodnu carinsku zonu

Kompanija BMJ Industries FZ ni nakon više od godinu nije pokrenula proizvodnju cigareta u Novom duvanskom kombinatu (NDK) jer se, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, još čeka na dozvolu Uprave carina za slobodnu carinsku zonu na teritoriji nove fabrike cigareta.

Prema ugovoru o kupoprodaji akcija Novog DKP-a sa arapskom kompanijom proizvodnja cigareta u Podgorici trebalo je da počne još u februaru 2017. godine.

To što se čeka na dozvolu za slobodnu carinsku zonu pokazuje da gazdi Novog DKP-a nije cilj da afirmiše prozvodnju tradicionalnih crnogorskih brendova, čiji su formalni vlasnici, a među kojim su najpoznatiji ”lovćen” i “point”, već prvenstveno proizvodnja cigareta za strano tržište za koje se u Crnoj Gori neće plaćati PDV i carina, prilikom uvoza repromaterijala i proizvodnje gotovih proizvoda.

Vlada je na sjednici u avgustu prošle godine dala saglasnost da se osnuje slobodna carinska zona Novi duvanski kombinat. To je prostor od preko 30 hiljada kvadrata gdje se gradi nova fabrika duvana i na kojem neće važiti određeni porezi. Odluku da traže osnivanje slobodne carinske zone usvojila je u junu prošle godine Skupština akcionara NDK.

Nova direktorica NDK Savka Darmanović već dva dana ne odgovara na pozive “Vijesti” da odgovori na pitanje kada će početi proizvodnja.

Ona je prije nekoliko mjeseci sa funkcije finansijske direktorice Đenerali osiguranja u Podgorici došla u NDK, ali je pitanje da li će se tu zadržati jer je u međuvremenu, prema nezvaničnim informacijama, došlo do sukoba u tom menadžmentu NDK. Izvori “Vijesti” tvrde da je u proteklom periodu došlo do žestoke svađe u vrhu menadžmenta NDK koja je imala za posljedicu da izvršna direktorica Darmanović “protjera” iz kompanije donedavno sekretarku tog društva Seniju Mazić. Ni Darmanović, ni Mazić juče nijesu odgovarale na pozive i poruke novinara “Vijesti”.

Nova fabrika cigareta, prema korigovanim projekcijama potpredsjednika Vlade Milutina Simovića i predsjednika Tenderske komisije Branka Vujovića, trebalo je da bude završena u maju prošle godine, ali ni od probne proizvodnje u zadatom roku nije bilo ništa. Partnere u državi i Glavnom gradu o pokretanju proizvodnje obavještavao je predstavnik BMJ Industries FZ, Ahmed Bkairat koji je najavljivao da će do polovine 2017. biti uposleno 55 radnika, a da će ih do kraja prošle godine biti oko 100.

Bivši predsjednik Borda direktora NDKP-a Isat Boljević hapšen je u aprilu 2017. nakon što je policija otkrila nelegalni magacin sa dijelom gotovih proizvoda iz NDK-a. Bkairat je objasnio da mu je Boljević svojevremeno predstavio projekat NDKP-a u Dubaiju i da je tako počela njihova saradnja. Bkairat, međutim, nije znao sredinom aprila 2017. da odgovori na novinarska pitanja o tome šta se desilo sa preostalih 200 tona cigareta brenda “mac”, za koje pojedini angažovani radnici tvrde da je trebalo da budu na zalihama gotovih proizvoda.

U međuvremenu su se cigarete istog brenda prodavale na podgoričkim ulicama, a iz NDK su se “branili” tvrdnjama da su te količine navodno iznijete nakon dvije prošlogodišnje krađe u magicinima starog DKP-a sa druge strane Morače.

“Mi smo spremni za otvaranje fabrike sjutra, materijal i mašine su spremne, ali očekujemo da se odobre dozvole za struju i vodu. Morate pitati Glavni grad zašto se čekaju te dozvole”, kazao je u decembru 2017. godine vlasnik Ahmad Bkairat. U međuvremenu, u buduću fabriku cigareta na Tuškom putu u glavnom gradu dostupna je i voda i struja neophodna za proizvodnju cigareta, ali se sad navodno još čeka na dozvolu Uprave carina o slobodnoj carinskoj zoni na teritoriji fabrike.

“Vjerujte, jedan dan sam prolazeći pored te fabrike svratio i analizirao radove i vidio to da se intenzivno rade pristupne saobraćajnice, vidim intenzivne radove u dvorištu te zgrade, a rečeno mi je, a to nijesam svojim očima vidio, da je tamo već oprema upakovana i smještena u svom punom sadržaju”, kazao je Simović 15. marta ove godine. Privatizacionim ugovorom, koji podrazumijeva dokapitalizaciju kompanije, je predviđeno da će se srazmjerno učešće države i Glavnog grada u NDK smanjuje srazmjerno realizovanim investicijama BMJ Industriesa, a da će to prodrazumijevati i novu emisiju akcija ove kompanije. Vlada je na početku privatizacionog procesa imala oko 70 odsto vlasništva NDK, a Glavni grad oko 30 odsto.

Radnike čudi svjetlo u bivšoj fabrici

Već dvadesetak dana bivši radnici starog Duvanskog kombinata u stečaju koji prolaze pored bivše fabrike preko Morače, čude se svjetlima u proizvodnim halama. To je podgrijalo spekulacije da se tokom noći moguće obavlja nova proizvodnja cigareta. Izvori “Vijesti” iz NDK tvrde, međutim, da se na toj lokaciji koju je davno kupila druga građevinska kompanija ne dešava nikakva proizvodnja, već je svjetlo uključeno zbog insistiranja stražara zbog prošlogodišnjih krađa.

