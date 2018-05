Nema više prečica, Brisel traži rezultate

Evropska unija će u nastavku pregovora od Crne Gore očekivati konkretne rezultate, a evropski lideri su poslali jasnu poruku da nema prečica do članstva u Uniji, ocijenili su iz nevladinog sektora. Lideri Evropske unije (EU) i zemalja članica su u četvrtak na samitu u Sofiji usvojili Deklaraciju u kojoj su ponovili podršku evropskoj persprektivi regiona.

Podsjećajući da su evropski zvaničnici poručili da su vrata Unije otvorena za nove članice, koordinatorka programa za evropske integracije Centra za građansko obrazovanje (CGO) Ana Vujošević smatra da će brzina ulaska u Uniju zavistiti od volje crnogorske vlasti.

“To zapravo znači da će vlasti morati brzo isporučiti konkretne i mjerljive rezultate, a da je prošlo vrijeme hiperprodukcije zakona i strategija kojima se fingirala statistika navodnih uspjeha. Ukratko, ponovo nam je saopšteno da je loptica u našem dvorištu te da dalji napredak zavisi samo i isključivo od naše spremnosti da se uhvatimo u koštac sa brojnim i ozbiljnim problemima i izazovima”, kazala je Vujoševićeva.

Poslije susreta sa evropskim liderima na samitu u Sofiji, premijer Duško Marković kazao je novinarima da je zajednička ocjena da je trenutak da Crna Gora odgovara na složenije izazove u pregovaračkom procesu. On je rekao i da evropski zvaničnici nijesu pominjali aktiviranje klauzule balansa, ali su ukazali na slobodu medija i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Lideri EU i država članica su poručili da će intenzivirati angažman na svim nivoima kako bi podstakli političku, privrednu i društvenu transformaciju regiona. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da je zapadni Balkan integralni dio Evrope i prioritet za Evropsku uniju, dok je komesar za susjedsku politiku i proširenje Johanes Han poručio da nijedna od država zapadnog Balkana nije još dovoljna zrela za Evropsku uniju. Prema pisanju medija slično je poručio i francuski predsjednik Emanuel Makron navodeći da ne može biti ulaska novih članica prije nego kandidati za članstvo dostignutim rezultatima u vladavini prava i borbi protiv korupcije ubijede članice Unije da to zaslužuju.

Koordinatorka programa u Građanskoj alijansi (GA) Sanja Rašović navodi da su lideri kroz deklaraciju posebno naglasili ključnu ulogu civilnog sektora i nezavisnih medija u procesu demokratizacije.

“To znači da će u oblastima saradnje sa nevladinim sektorom i slobode medija biti neophodno uložiti dodatne napore. Posebno ako imamo u vidu posljednje slučajeve napada na novinare u Crnoj Gori, kao i stagnaciju u većini prethodnih, što u krajnjem stvara atmosferu straha za medijske poslenike, ali i kompletno društvo”, kazala je ona. Predsjednik skupštinskog Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović smatra da je EU stalo da podstakne reforme u cilju intenzivnije borbe protiv ključnih izazova, prije svega u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i u demokratizaciji društva.

“Ono što posebno ohrabruje u deklaraciji je poseban naglasak na mogućnosti za mlade, kao doprinos socioekonomskom razvoju zapadnog Balkana. Vjerujem da će to podstaći jačanje politike zapošljavanja i bolje uslove za mlade kako bismo onemogućili njihov odlazak iz država porijekla. Raduje me i to što se nemala pažnja posvećuje povezivanju regiona i jačanju dobrosusjedskih odnosa”, kazao je on za “Vijesti”.

Pitanje kako će Vlada odgovoriti na upozorenja

Vujoševićeva vjeruje da je opominjući dio deklaracije to što je naznačeno da su prioriteti jačanje vladavine prava i dobro upravljanje, kao i da civilno društvo i nezavisni mediji imaju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

“Biće zanimljivo kako će se Vlada odnijeti prema tome u evidentnoj regresiji u oblasti vladavine prava i trajućih prljavih kampanja protiv kritički orijentisanih medija i NVO”, kazala je ona.

Rašovićeva poručuje da pravih rezultata sigurno neće biti bez snažne političke posvećenosti procesu integracija, jer su institucije, prema njenom mišljenju, nestabilne i zavisne od političkog i uticaja moćnih pojedinca.

