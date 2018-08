Nema više pucanja na živog pijetla u Perastu

Manifestacija ’’Gađanje kokota’’ koja se još od 17. vijeka održava u Perastu, ubuduće će se održavati bez korišćenja žive životinje, saopšteno je iz tima Korina Animals.

Organizatori će, kako se navodi, po uputstvu veterinarske inspekcije od sljedeće godine morati da koriste maketu pijetla.

Ova manifestacija lokalnog tipa koja se održava 15. maja svake godine ove godine je prvi put izazvala pažnju javnosti i mnoštvo osuđujućih reakcija kada se na društvenim mrežama proširila vijest da se umjesto u maketu, puca u pravu životinju, koja se živa veže na mali splav i pusti da otpluta više stotina metara na pučinu da bi se žitelji sa obale takmičili u tome ko će joj prvi doći glave.

Tim Korina Animals je, kako su kazali, odmah uputio zahtjev za pokretanje inspekcijog postupka Upravi za veterinu, koja je potvrdila da je u pitanju ozbiljno kršenje Zakona o zaštiti dobrobiti životinja.

"Na veliku radost javnosti, sa ovim surovim načinom zabave će se prekinuti sledeće godine, kada će veterinarska inspekcija propratiti manifestaciju da bi bila sigurna da se zakon poštuje, po obećanju organizatora. Vjerovatno niko neće odgovarati za prethodnih deset godina kršenja zakona (jer do 2008. Crna Gora nije imala zakon o zaštiti dobrobiti životinja), ali nama nije za cilj da stvaramo neprijateljstva, već da se fokusiramo na bitku za pravdu nad slabijima i nezaštićenima, a to su u ovom slučaju životinje. U odnosu sa čovjekom, one uvijek gube", saopštili su iz tima Korina Animals.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)