Nemaju informacije da novac ide u privatne džepove

Povodom teksta “Umjesto u državnu kasu, novac od karata išao u privatne džepove” koji su “Vijesti” objavile 15. maja reagovalo je preduzeće Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) čije reagovanje prenosimo.

ŽPCG obavještava javnost da je u tekstu iznijet niz sopstvenih konstatacija ili je data slobodna interpretacija izjave Milisava Dragojevića iz NVO “Centar za željeznička istraživanja”. Potvrđujemo da se preduzimaju stalne aktivnosti u okviru redovnih poslova na boljoj naplati prihoda od prodaje voznih karata, te da su te aktivnosti intenzivirane početkom 2018. Menadžment, na čelu sa izvršnim direktorom Predragom Popovićem, čini sve napore u cilju poboljšanja ukupnog stanja u ŽPCG. Zahvaljujući pomoći države koja je dobijena rebalansom budžeta su značajno obnovljena vozna sredstva, čime se stvaraju uslovi za obezbjeđivanje redovitosti saobraćaja. Paralelno sa obnavljanjem voznih sredstava, pojačane su aktivnosti i na poboljšanju organizacije rada, odgovornosti u izvršavanju poslova i zadataka, kao i na većoj kontroli i boljoj naplati sopstvenih prihoda.

Privremeno angažovanje konduktera Čedomira Kavarića na poslovima revizora vozova je urađeno sa tim ciljem. Niko od postojećih revizora nije smijenjen, kako se to navodi u tekstu, već su u ovom periodu po planu koristili godišnji odmor koje pravo ih po zakonu pripada.

Tačno je da je trend pada sopstvenih prihoda ŽPCG zaustavljen od početka 2018. i da prihodi od početka godine postepeno rastu u odnosu na isti period 2017. To nije samo rezultat rada Kavarića, iako je njegov rad na ovim poslovima, od strane menadžmenta, ocijenjen kao pozitivan. Prihodi se od početka 2018. povećavaju, ali to je rezultat više faktora, pa povećane prihode ne možemo isključivo da vezujemo za rad Kavarića, kako piše u tekstu. Primjera radi, noćni voz na relaciji Bar-Beograd i obratno početkom 2017. nije saobraćao, pa je i to razlog većih sopstvenih prihoda od početka 2018.

Menadžment ŽPCG nema informacije o navodima iz teksta da se „novac preduzeća odliva u privatne džepove“. Pojedinačni slučajevi nepravilnosti postoje i oni se u redovnom postupku rješavaju. U svim slučajevima gdje su utvrđene zloupotrebe, preduzete su mjere protiv učinilaca. Bilo je i slučajeva izricanja i mjere prestanka radnog odnosa. Pojačana kontrola će se nastaviti i u narednom periodu, a vršiće se i rotacije izršnog osoblja na poslovima konduktera i pratilaca vozova. Doći će do promjena i u službi interne kontrole.

Procjena data u pomenutom tekstu o pola miliona eura izgubljenog prihoda godišnje, zbog zloupotreba konduktera i pratilaca kola ŽPCG, „do rukovodećeg kadra“ je zlonamjerna i tendenciozna. Takve paušalne tvrdnje mogu samo da štete pozitivnim trendovima sa početka 2018. i naporima menadžmenta ŽPCG, odbora direktora i vlasnika u cilju poboljšanja ukupnog stanja u ovom privrednom društvu. Takođe, nanose štetu firmi i našem izvršnom osoblju na ovim poslovima koji savjesno i profesionalno obavljaju svoje odgovorne radne zadatke.

Što se tiče „skupih poslova i projekata“ koji se u ŽPCG odnose na nabavku rezervnih djelova i održavanje i remont vozova, želimo da naglasimo da se sve nabavke vrše u skladu sa zakonom i da je po osnovu do sada izvršenih radova koji se odnose na glavne opravke lokomotiva i vagona ostvarena ušteda od više stotina hiljada eura u odnosu na plan.

Smatramo da navedena privatna poznanstva između bivših i sadašnjih odgovornih ljudi u ŽPCG je nepotrebno komentarisati, jer se privatni odnosi pojedinaca ne tiču poslovanja ŽPCG.

