Nije žurba za poništenje odluke o Portu

Gradonačelnica Tivta Snežana Matijević (DPS) namjeravala je da za sjednicu lokalnog parlamenta u četvrtak predloži usvajanje odluke kojom bi se poništila odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora kojim bi se Porto Montenegru oprostilo 5,6 miliona eura komunalija, ali se to ipak nije desilo. Saglasnost na potpisivanje tog aranžmana sa Portom u ime lokalne Skupštine u januaru je donijela većina koju čini 17 odbornika DPS.

Matijević je juče potvrdila “Vijestima” da je namjeravala da predloži odluku o poništenju oprosta komunalija, ali su “nakon dodatnih konsultacija sa saradnicima i pravnim ekspertima konstatovali da za to u ovom trenutku ne postoji urgentna potreba, jer se ta odluka može donijeti i kasnije”. Ponovila je da ugovor sa Portom neće potpisati dok se o njegovoj legalnosti zvanično ne izjasni Specijalno državno tužilaštvo.

„Vijesti“ u dobro obaviještenim krugovima bliskim vrhu tivatske DPS-SD-HGI vlasti, međutim, saznaju da je Matijevićka pod pritiskom svoje stranke DPS-a morala da odustane od podnošenja parlamentu odluke o poništenju saglasnosti za opraštanje komunalija Portu. O tome je navodno, prošle sedmice bilo riječi čak i na Predsjedništvu DPS u Podgorici odakle su Matijevićki poručili da to ne smije da uradi „jer ona nije došla sama na mjesto gradonačelnice, već je partija postavila“ i da krupne odluke ne smije da predlaže na SO „bez saglasnosti partije“, pogotovo ne prije predsjedničkih i seta lokalnih izbora koji će uslijediti do kraja maja. Sagovornik „Vijesti“ kazao je da bi poništenje odluke u ovom trenutku bilo „šaka u lice“ Milu Đukanoviću kao predsjedničkom kandidatu, jer je on 2006. potpisao ugovor sa tadašnjim vlasnikom Porta Piterom Mankom, ali i da cijela priča o aferi komunalije u Tivtu već nanosi dosta političke štete DPS-u, pa je „treba staviti sa strane dok ne prođu izbori“.

Potpredsjednik tivatske Opštine i lokalnog DPS -a Siniša Kusovac ”Vijestima” je kazao da nije istina da je DPS vršio pritisak na Matijevićku da bilo što stavi ili ne stavi na dnevni red sjednice i da nju treba pitati pitati zašto podnosi ili ne kao predlog materijala o kome će se izjasniti odbornici.

