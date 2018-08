Nikitović: Nijesam nikoga vrijeđao

Nikšićanin Milorad Nikitović reagovao je na saopštenje Crnogorskog elektroprenosnog sistema da je on izazvao incident u sjedištu kompanije prije dva dana zbog čega ga je policija privela, kao i da nije tačno da traži “nemoguću” cijenu za svoje zemljište kod Žabljaka, kuda treba da prođe dalekovod, već samo tržišnu.

“Nije istina da sam ikog vrijeđao. Nijesu od početka išli zakonski nego nasilno ulazili na imanja, a što može potvrditi zapisnik koji se nalazi kod mene i slike kod policije. Nijesam tražio 40 nego 50 eura po kvadratu jer su na istoj trasi od primorja do Pljevalja različite cijene. Ako je zakon isti za sve zašto primorcima plaćaju do 80 eura po kvadratu, a za Žabljak i sjever kažu da nijesu urbanizovani i razvijeni pa nude 50 centi do sedam eura. Ovdje ima posla i za Specijalno državno tužilaštvo. Slali su mi podizvođače iz Beograda da me podmiti sa 20.000 eura da stave stubove na moje imanje”, kazao je Nikitović.

On navodi da je prije dva dana korektno pričao sa saradnicima direktora CGES Dragana Kujovića i da nikoga nije vrijeđao. “Samo sam tražio da me direktor lično primi kao i prethodni, ali on ne želi razgovor. Želio sam da mu pokažem ponudu od dva miliona eura koliko partner iz Rusije ulaže u farmu i turističko naselje na mom imanju, i još tri u narednih pet godina. Sa dalekovodom mi uništavaju najbolji dio imanja za mali novac. Nudio sam im da ga izmjeste i da prođe drugim dijelom imanja bez plaćanja ali neće”, kazao je Nikitović.

On kaže da se iz CGES-a hvale da su riješili 98 odsto imovinskih sporova na trasi dalekovoda.

“Podizvođači iz Srbije su za njih nosili ugovore i pare i poručivali da ako vlasnici imanja odu na sud da neće dobiti ni tih pet do deset hiljada eura. Za ovo imam svjedoke i zapisnik”, kazao je Nikitović.

