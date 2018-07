Nikočević: Oko antifašizma nema kompromisa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) osuđuje najavljeni parastos nekadašnjem vođi četničkog pokreta Draži Mihajloviću koji organizuje Srpski soko, a koji će služiti sveštenstvo Mitropolije crnogorsko-primorske, rekao je koordinator za razvoj u CGO, Damir Nikočević.

"Takav čin ozbiljno šteti, inače ugroženom, antifašističkom duhu Crne Gore koji je mukotrpno građen i koji svi moramo čuvati. Ovakvi događaji ne mogu doprinijeti ni potrebnom društvenom skladu. Nesporna je istorijska činjenica da je Draža Mihajlović bio saradnik fašističkih okupatorskih snaga. Slavljenje njega od bilo koje organizacije ili institucije je nedopustivo i vrijeđa sve one koji su hrabro dali živote tokom antifašističke borbe, sve one koji su pružali otpor zlu koje je predstavljao nacizam i fašizam, ali i za sve one koji i danas čuvaju antifašističke tekovine", rekao je Nikočević.

On je kazao da vjerske zajednice imaju posebnu obavezu da budu stožer okupljanja, a ne dijeljenja.

"Ovakvi potezi, kao i ranija etiketiranja na nacionalnoj osnovi od strane pojedinih sveštenika Mitropolije štete društvu u kojem vodilja mora biti Crna Gora kao građanska država, bez nacionalnih i vjerskih tenzija, i sa dijalogom o njenoj evropskoj budućnosti, bez isključivanja ili vrijeđanja onih koji drugačije misle ili negiranja činjenica. Ideje ravnopravnosti, tolerancije i suživota bile su poruke koju su pronosili antifašistički borci i na kojima su stasavale mnoge generacije koje su i sebe ugradile u razvoj demokratije u Crnoj Gori. Uloga je države Crne Gore da baštini te vrijednosti i da ne dozvoli ni najmanji incident ovakve vrste jer mlade generacije moraju znati što je ko činio tokom Drugog svjetskog rata, ko zaslužuje da se slavi a ko da se osudi. CGO kontinuirano daje doprinos učvršćivanju antifašističkih vrijednosti i posebno ukazuje da je potrebno mnogo više raditi na obrazovanju mladih o antifašizmu, ali i izgradnji demokratske političke kulture u kojoj neće biti mjesta ovakvim incidentima niti kompromisa oko antifašizma", kazao je Nikočević.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)