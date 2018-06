Nikolić: NATO saveznici najsnažnija podrška

NATO saveznici najsnažnija su podrška nastojanjima Crne Gore da postane članica Evropske unije (EU) , ocijenjeno je na sastancima predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića sa ambasadorima Holandije, Španije, Portugal i Kanade.



Nikolić se u Beogradu sastao sa ambasadorima Holandije Henkom Van den Doolom, Španije Miguelom Fuertes Suarezom, Portugala Augustom José Pestana Saraiva Peixotom i Kanade Kathleen Csaba.



Kako je saopšteno iz parlamenta, Nikolić je ponovio nedvosmisleno opredjeljenje Crne Gore da usvaja nova znanja, vrijednosti i iskustva, kako bi se i formalno našla u društvu najrazvijenijih zemalja Evrope.



On je saopštio Crna Gora prepoznaje da je zatvaranje poglavlja najzahtjevniji dio pregovara, uz uvjeravanje da će crnogorske institucije uspješno savladati i taj izazov.



Van den Dool je istakao da je u interesu Holandije i same EU, da se proces proširenja na Zapadni Balkan nastavi, napominjući da je Crna Gora u jasnoj trajektoriji ka članstvu u Uniji.



Nikolić je podsjetio da su nedavno premijeri Holandije i Crne Gore u Sofiji održali sastanak na kojem je dogovoreno intenzviranje međudržavnih kontakata na svim nivoima.



Navodi se da je Suarez potencirao važnost političke stabilnosti, koja je bila ključni faktor svih unutrašnjih i međunarodnih uspjeha Crne Gore i ocijenio da većina država Evrope može na tome da pozavidi.



Peixoto je kazao da proces harmonizacije crnogorskog zakonodavstva sa evropskim teče planiranom dinamikom i da građani Crne Gore mogu i danas, da osjete standarde Unije u svojoj zemlji.



Csaba je istakla da poseban most saradnje dvije države čini i oko četiri hiljade iseljenika iz Crne Gore koji žive i rade u Kanadi, koji, kako je navela, predstavljaju značajan dio sveukupnog multikultularnog i multietničkog mozaika koji je jedan glavnih vrijednosti te države.



Nikolić je sa ambasadorima razgovarao i o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, vladavini prava, stanju na medijskoj sceni, kao i o aktuelnim investicionim projektima.



„Naglašena je potreba za intenziviranjem dijaloga na parlamentarnom nivou i dogovoreni konkretni koraci čiji je cilj unapređenje međuparlamentarne saradnje, posebno u dijelu ekspertske podrške koja može biti od velikog značaja za Skupštinu Crne Gore u daljim fazama državnog razvoja“, kaže se u saopštenju.

