Nikšić: Rasvijetljeno 10 imovinskih delikata, procesuirane tri osobe

Nikšićka policija, preduzimajući intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, u drugoj polovini avgusta rasvijetlila je deset krivičnih djela i tom prilikom procesuirala tri osobezbog postojanja osnovane sumnje da su počinile navedena krivična djela.

"Naime, sumnja se da je S.G. (24) iz Nikšića počinio osam krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta na teritoriji Opštine Nikšić. On je, kako se sumnja, koristeći nepažnju stanara etažne svojine, podesnim sredstvima otvarao ormare i otuđivao stepenišne automate, kontraktore i osigurače koji su bili instalirani u razvodnim ormarima ulaza stambenih zgrada, a koje je, kako se sumnja, kasnije u privatnom poslu ugrađivao i prodavao", kazali su iz Uprave policije (UP).

S.G. je priveden nadležnom tužiocu koji će se u konačnom izjasniti o kvalifikaciji ovih krivičnih djela.

"Nadalje, službenici CB Nikšić su uz krivičnu prijavu nadležnom tužiocu priveli R.Š. (22) iz Nikšića, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. On je, kako se sumnja, ovo krivično djelo počinio na način što je, upotrebom podesnog sredstva provalio vrata jedne porodične kuće i iz njene unutrašnjosti otuđio veći broj kućanskih aparata, električni i ručni alat i zlatni nakt. Pretresom kuće koju koristi osumnjičeni pronađeni i oduzeti su otuđeni predmeti, koji su vraćeni vlasniku. Takođe, nikšićka policija je lišila slobode i uz krivičnu prijavu nadležnom tužiocu privela D.P. (37) iz Nikšića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo krađa. On je, kako se sumnja, ispred ulaza u stadion FK „Sutjeska“ otuđio skupocjeni bicikl marke „Explorer“. Otuđeni bicikl je pronađen i vraćen vlasniku. Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću je nakon saslušanja D.P. za njega odredio zadržavanje do privoda sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću. On je za ovo lice odredio pritvor nakon čega je to lice sprovedeno u ZIKS", saopšteno je iz UP.

