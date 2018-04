Nikšić: Riješene četiri krađe, osumnjičeni krali pivo, auto, novčanik i telefon

Nikšićka policija je riješila četiri krivična djela, dvije krađe i dvije teške krađe i procesuirali četiri osobe zbog sumnje da su ih počinili.

17.03.2018. su oko 23,30 časova, blokirali ulice u blizini diskonta "Pčelica" nakon primljenog obavještenja o provali. Osumnjičeni je uhapšen i tom prilikom su pronađena tri prohromska bureta za pivo koja su vraćena vlasniku. K.V. je priveden zbog sumnje da je izvršio tešku krađu.

"Policijski službenici CB Nikšić su rasvijetlili krivično djelo teška krađa koje je počinjeno 25.02.2018. godine i tom prilikom identifikovali i lišili slobode A.S. (42) iz Nikšića. On je ovo krivično djelo, kako se sumnja, počinio na način što je sa parking prostora otuđio pmv marke „VW Golf II“ hercegnovskih registarskih oznaka u vlasništvu D.R. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac koji je naložio se protiv A.S. podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Policijski službenici su otuđeno auto pronašli na otpadu sekundarnih sirovina i ono je vraćeno vlasniku", saopšteno je iz Uprave policije.

14.03.2018. na štetu M.N. je počinjena, kako se sumnja, krađa novčanika. Protiv osumnjičenog M.J. (29) za to djelo je podnijeta krivična prijava i on je uhapšten. Sumnja se da je novčanik M.J. ukrao dok je M.N. bio na radnom mjestu.

"Takođe, službenici CB Nikšić su rasvijetlili i krivično djelo krađa počinjenjeno na štetu maloljetnog lica, 30.01.2018. godine i tom prilikom identifikovali i lišili slobode M.K. (19) iz Nikšića. On je navedenog datuma, sumnja se, sa igrališta OŠ ,,Braća Labudović”otuđio mobilni telefon marke „Samsung Galaxy A5“. O događaju je obaviješten državni tužilac koji je naložio da se protiv ovog lica podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo krađa. Otuđeni mobilni telefon je pronađen i vraćen vlasniku", navodi se u saopštenju.

Nikšićka policija je identifikovala osobu koja je zapalila pirotehničko sredstvo na utakmici Sutjeska - Budućnost 04.04.2018. Protiv Ć.T. iz Podgorice je podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

