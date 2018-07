Nikšić: Službenica na odmoru, gosti u policiju

Turisti koji dolaze u Nikšić boravak moraju da prijave policiji, jer u lokalnoj turističkoj organizaciji to trenutno ne mogu da rade, jer im je ”službenica koja je za to zadužena” na odmoru. U TO Nikšić, čiji je osnivač Opština Nikšić, se hvale rastom broja turista u ovoj godini, ali ipak u špicu ljetnje sezone nema ko da prijavljuje goste.

Nekoliko gostiju žalilo se “Vijestima” da moraju da idu u policiju jer kako kažu, godinama dolaze u Nikšić i boravak prijavljuju u TO, tako da im nije jasno zašto sad moraju da idu u Centar bezbjednosti (CB), a TO ima više nego dovoljno službenika.

Na pitanje “Vijesti” zašto goste šalju u policiju, iz TO su odgovorili da je službenica uzela godišnji odmor i da nema ko da je mijenja. “Nije to ništa neobično, gosti se u CB-u prijavljuju isto kao i u prostorijama LTO”, kazali su iz TO.

Nikšić je prošle godine, prema podacima Monstata, posjetilo oko 8,8 hiljada turista koji su ostvarili 22,3 hiljade noćenja. U maju je u Nikšiću boravilo 1,3 hiljade turista koji su ostvarili oko tri hiljade noćenja.

Tokom rasprava u Skupštini opštine Nikšić ukazano je da TO boravišnu taksu ne naplaćuje u skladu sa brojem posjetilaca. Za nikšićku opštinu boravišna taksa po osobi se plaća 0,6 eura, a kako je ranije objavljeno, TO je u 2016. godini po tom osnovu naplatila svega 4.518 eura. Te godine je ostvareno je 19,7 hiljada noćenja i skoro 7,2 hiljade dolazaka u Nikšić.

Na sajtu TO Nikšić, koja bi trebalo da promoviše razvoj turizma u Nikšiću, ne mogu se naći podaci o broju turista koji posjećuju taj grad, a nema ni izvještaja o radu TO. Posljednja vijest na sajtu TO objavljena je u septembru 2015. godine.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)