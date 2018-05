Nikšićani u Budvi pretukli i opljačkali hrvatske studente?

Budvanska policija uhapsila je Nikšićane Z.A(22), Đ.S (21) i Đ.R (20), za koje se sumnja da su juče rano ujutru na parkingu ispred popularne diskoteke nadomak Staroga trada brutalno pretukli i opljačkali dva hrvatska studenta.

Kotorski tužilac ispitao je Nikšićanine koji se sumnjiče da su pretukli i opljačkali hrvatske studente i odredio im zadržavanje do 72 sata. On je predložio pritvaranje, o čemu će u naredna dva dana odlučiti kotorski istražni sudija kome će biti privedeni okrivljeni. Istražni sudija će odlučiti da li će im biti određen istražni pritvor do 30 dana.

Mladići iz Hrvatske su se su zadobili teške tjelesne povrede, a inspektori kriminalističke policije i pripadnici interventne jednice uspjeli su da uhapse Nikšićane, koji u Budvi rade kao sezonski radnici. Studenti su došli u Budvu na Turizmijadu i preksinoć su sa svojim prijateljima bili u noćnom provodu u diskoteci, gdje su se zadesili i Nikšićani.

„Sukob mladića započeo je u diskoteci, gdje je obezbjeđenje brzo reagovalo i uspjelo da ih rastavi. Naređeno im je da napuste diskoteku“, ispričao je izvor iz policije.

Hrvatski studenti su krenuli ka hotelu gdje su smješteni, ali su ih sustigli Nikšićani, a tuča se nastavila na parkingu.

„Jedna od hrvatskih studenata zadobio je teške povrede, slomljen mu je nos, dok je drugi primilio veliki broj udaraca po tijelu i glavi. Nakon što su ih pretukli. Nikšićani su im naredili da izvade sve iz džepova, uzeli su im novac i ručni sta, nakon čega su pobjegli“, rečeno je „Vijestima“.

Studenti su sve prijavili policiji, koja je tokom cijelog dana u opsežnoj akciji, uspjela da utvrdi idnetitet napadača, a potom ih i locira i uhapsi, i zadrži ih stanici policiije po nalogu zamjenika osnovnog državnog tužioca.

Njima se na teret stavljaju krivična djela nanošenje teških tjelesnih povreda, učestvovanje u tuči, nasilničko ponašanje i teška krađa na drzak način. Oni će danas biti privedeni tužiocu u Kotoru na salsušanje.



Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (16 glasova)