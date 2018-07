Nikšićanka donira bubreg sugrađaninu: Nina je izvor života za Iliju

Nikšićanka Konstantina Nina Maraš putem medija saznala je da je njenom sugrađaninu Iliji Bulajiću potrebna transplantacija bubrega i spremna je da mu donira taj organ.

“Iliju nijesam poznavala. Pročitala sam priču o njemu, došla do njegovog telefonskog broja, pozvala ga i pitala koja je krvna grupa. Kada sam čula da smo ista krvna grupa, rekla sam da ću mu dati bubreg. Tako je sve počelo”, priča za “Vijesti” Nina.

Ona je predsjednica nevladine organizacije “Izvor života” i u gradu pod Trebjesom, ali i šire - prepoznata je po organizovanju mnogih humanitarnih akcija.

Iliju život nije “mazio” - prije 20 godina ostao je bez majke, deset godina kasnije preminula mu je sedamnaestogodišnja sestra, nedavno i otac, a u decembru je saznao da boluje od hroničnog akutnog oboljenja bubrega i da mu je neophodna transplantacija.

Međutim, taj tridesetjednogodišnji diplomirani ekonomista, koji uskoro treba i da magistrira, odlučio je da se ne preda lako.

“Kada sam se našao u situaciji da je nada za izliječenje mala i sve prognoze neizvjesne, javila mi se Nina da bude donor bubrega. Ostao sam zatečen činom najveće humanosti i ljudskosti koju možete da zamislite i doživite. Od tog momenta sve je postalo drugačije. Sumornu sliku bolesti obasjala je nova iskrena nada i vjera u izliječenje”, priča Ilija.

Ilija Bulajić Foto: Svetlana Mandić

Za Nininu odluku znalo je svega nekoliko ljudi. Ona kaže da su različito reagovali kada im je rekla da se odlučila da nepoznatom sugrađaninu, dvije godine mlađem od nje, donira bubreg.

“Neki su mi rekli nemoj, drugi - svaka ti čast. Mojoj majci nije bilo lako ali je prihvatila moju odluku nadajući se najboljem. Najveća podrška mi je moja sedmogodišnja kćerkica Iva. Kada sam joj rekla šta to zapravo znači, rekla mi je bravo mama”.

U toku su analize o kompatibilnosti bubrega i Ilija i Nina rezultate očekuju za nekoliko mjeseci.

Nina kaže da je ubijeđena u pozitivan ishod i da će ona i Ilija uskoro otići za Padovu.

“Nema straha. Kada neku odluku donosem to je to i nikada se zbog toga ne kajem. U svemu vidim samo dobru stranu a to je da će Ilija, sa mojim bubregom, imati dug i srećan zivot, nadam se i svoju porodicu. Veliki sam optimista i taj optimizam sam prenijela i na njega koji takođe vjeruje da ću se pokazati kao kompatibilan donor. Ma, ja sam sto odsto ubijeđena da će Ilija imati moj bubreg”, sa osmijehom kaže Nina.

Ilijina bolest brzo je napredovala i u martu je počeo da ide na dijalizu bubrega tri puta nedjeljno. Shvatio je da je jedini lijek za njegovu bolest transplantacija bubrega koja u inostranstvu košta oko 60.000 eura. Kaže da tada nije ni slutio da će se javiti njegova sugrađanka i ponuditi mu bubreg. Zbog toga su širom Crne Gore organizovane brojne humanitarne akcije i Ilija je za nepunih dva mjeseca uspio da prikupi novac.

“Na početku akcije činilo se da je planirani iznos teško dostižan, imajući u vidu činjenicu da većina građana živi u skromnim ekonomskim uslovima. U akciju su se uključili prvo moji rođaci, kumovi, prijatelji, komšije, a ubrzo su je podržali i naši vrhunski sportisti, brojne firme, udruženja građana, penzioneri. Nemam riječi kojima bih iskazao zahvalnost dobrim ljudima u Crnoj Gori. Svaki euro je, siguran sam, uplaćen sa ljubavlju i bilo koji iznos je vrijedan velike zahvalnosti. Beskrajno hvala svima u Crnoj Gori na pruženoj pomoći, što su mi pružali nesebičnu pomoć, savjete i što su mi davali nadu za izliječenje u trenucima kad sam posustajao. Ispunjen sam nadom i ohrabrenjem da ću naredne zahtjevne faze liječenja uspješno prebroditi”.

Najljepši osjećaj je nekome pokloniti život

Od 2012. u Crnoj Gori transplantiran je 31 bubreg, od čega, nažalost samo jedan od umrle osobe.

Od preko 200 ljudi na hemodijalizi, 60 ih čeka novi bubreg, a njihov broj gotovo svakodnevno raste. Ljekari kao da uzalud apeluju da se makar počne razmišljati o doniranju organa sa umrlih, iako bi sa 20 donora na godišnjem nivou potpuno nestala lista čekanja.

“Voljela bih da ljudi shvate značaj darivanja organa i potpišu donorske kartice. Nema ljepšeg osjećaja od toga nego nekome pokloniti život. Ne postoji novac koji može da to osjećanje zamijeni. Jednostavno, bude vam puno srce i svako jutro se budite sa mislima da baš zahvaljujući vama neko živi”, kazala je Nina.

Rekla je da, zahvaljujući odluci da nekome donira bubreg, sada ima jednog prijatelja više...

Višak novca za ljude koji čekaju na transplantaciju bubrega

Ukoliko analize pokažu da Konstantina Maraš može biti donor, Ilija kaže da zna i šta će sa prikupljenim sredstvima.

“Na žalost, tokom ovih par mjeseci liječenja uvjerio sam se da je priličan broj mladih na dijalizi i da je jedina nada za izliječenje transplatacija bubrega. U svim varijantama budućih zahtjevnih faza mog liječenja, ukoliko određeni dio prikupljenih finansijskih sredstava preostane, biće usmjeren kao pomoć nekom od tih ljudi kome u tom momentu bude najpotrebnija”, poručio je Ilija.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)