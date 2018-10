Nikšićanka tvrdi da je napao doktor: Hvatao me za vrat, čupao...

Nikšićanka Adila Backović, koja mjesecima bezuspješno pokušava da se izbori da njena kćerka bude poslata na rehabilitaciju u Institut Igalo, tvrdi da je početkom avgusta fizički napao ginekolog nikšićke Opšte bolnice dr Milan Knežević.

Ona tvrdi da ju je on uhvatio za kosu i vrat i izbacio iz ambulante, što je prijavila policiji.

Njena kćerka, stara 20 mjeseci, ima bolest mrežnjače kod nedonoščadi koja može uzrokovati sljepilo.

„Kada su mi rekli da je Komisija odbila zahtjev da moja kćerka bude poslata u Igalo otišla sam da pronađem ljekara koji je bio član te Komisije. Došlo je do verbalnog duela sa njim, bila sam i malo glasnija jer nisam mogla da vjerujem da su mi odbili dijete. Tada je došao dr Knežević i počeo da viče na mene, upućujući mi razne pogrdne riječi“, priča Backović.

Prema njenim riječima, sjutradan je otišla kod Kneževića da mu se izvini zbog ponašanja, očekujući da će izvinjenje dobiti i od njega.

„Umjesto toga, počeo je da viče i da me tjera iz ambulante. Rekla sam mu da neću na takav način da izađem i da mi se izvini zbog riječi koje je ponovo izrekao. Ponovo je počeo da vrijeđa, ja sam bila malo oštrija jer nijesam mogla da istrpim takvo ponašanje. Uhvatio me za kosu i za vrat i ‘naglavačke’ izbacio iz ambulante. Ako sam mu smetala, samo je lijepo trebalo da mi kaže da napustim prostoriju ili da zovne obezbjeđenje ako misli da sam došla da ga napadam, a ne da me vrijeđa i hvata za kosu i vrat“.

Tvrdi da je htjela da se vrati u ambulantu, ali onda je naišao drugi ljekar i zamolio je da ide kući. Kada je krenula osjetila je vrtoglavicu i malaksalost i završila u hitnoj.

„Dali su mi flašu i četiri injekcije. Kada sam se povratila, otišla sam u policiju, prijavila Kneževića. Tražila sam da ga opomenu zbog njegovog ponašanja, umjesto da odem u sud. Što ne znači da neću. Inspektor me istog dana nazvao i rekao mi da doktor ništa nije negirao, da je rekao da sam u pravu i da je upozoren“.

Backovićeva tvrdi da je upravo njena prijava Kneževića prouzrokovala to da Komisija uporno odbija da njenu kćerkicu pošalju u Igalo. Kako kaže, svjesna je da po pravilniku Fonda zdravstva ne može da ide dva puta godišnje, ali i da pravilnik nije Sveto pismo i da se mnogim pacijentima progleda kroz prste, ali ne i njenoj kćerkici.

“Čim se pojavim, ovi iz Komisije vade pravilnik koji znam napamet. ‘Skinula’ sam njihovom ljekaru ‘krunu’ sa glave pa se slijepo drže pravilnika. Za 20 mjeseci išli smo četiri puta i napredak se zaista vidi. Fizikalni tretman joj je preporučljiv sve dok ne bude stabilno”.

Prema njenim riječima, konzilijum redovno prolaze, ali ne i Komisiju, pa se obratila dopisom i Ministarstvu zdravlja i od njih dobila odgovor da je njen dopis proslijeđen Fondu zdravstva. Još uvijek čeka na njihov odgovor.

“Dugo mi je trebalo da se pomirim sa stanjem moje kćerkice i još nijesam uspjela u potpunosti, ali polako se mirim sa tim. Moja djevojčica je dobro, lijepo napreduje i ne dam da me niko sažaljeva. Samo se borim da je na vrijeme osposobim za život, da joj sjutra, kada krene u vrtić i u školu, ne treba asistent. Mislim da ne tražim mnogo”, kazala je Backovićeva.

Kako je istakla kćerkicu je nakon rođenja vodila u Beograd i u Belgiju i oba puta Fond zdravstva je snosio troškove.

Iako je, kako je kazala, razočarana u ponašanje mnogih zdravstvenih radnika kojima bi humanost trebalo da bude glavna osobina, neonatolog dr Ljubinka Dragaš joj vraća vjeru u ljekare.

“Stalno je bila uz mene i uradila sve što je u njenoj moći i neizmjerno sam joj zahvalna”.



Knežević: Gdje ženu da uhvatim za vrat, napala je kolegu i mene

Dr Milan Knežević negira da je fizički nasrnuo na Backovićevu, a kako je kazao, nije upoznat ni sa njenom prijavom u policiji niti ga je iko od službenika Centra bezbjednosti kontaktirao.

“Gdje ženu da uhvatim za vrat? To u životu nijesam uradio. Rekao sam joj da izađe iz sobe. Toga dana na odjeljenje je, pred kraj radnog vremena, upala potpuno neuravnotežena žena i brutalno napala kolegu, a nakon njega i mene, jer sam pokušao da to smirim. Radi se o meni potpuno nepoznatoj osobi. Napravila je haos na odjeljenju kako tog dana tako i sjutradan kada je upala u ambulantu. Sigurno neću dozvolit da me iko maltretira na radnom mjestu, nego ću se ponašati bar onako kako se ponašaju u sudu, policiji, banci, Opštini i sličnim službama”, kazao je Knežević

