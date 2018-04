"Nismo sigurni da je autorima saopštenja Demokratske Crne Gore jasna razlika između fusnote i bibliografije"

Ne želeći da skrećemo sa teme, priproste pošalice i neistinite, uvredljive insinuacije autora sinoćnjeg saopštenja Demokratske Crne Gore ćemo, ovom prilikom, ignorisati, saopšteno je danas iz NVO Centar za akademski integritet.

"Držimo se činjenica u vezi autentičnosti magistarske disertacije mr Alekse Bečića. Autori saopštenja Demokratske Crne Gore smatraju da Bečić nije nikako mogao da prepisuje iz knjige "Korporativno upravljanje: priručnik" zato što je tu knjigu naveo u bibliografiji. Nismo sigurni da je našim sagovornicima jasna razlika između fusnote i bibliografije. Po njihovoj logici, Mitar Đukanović bi mogao da u zbirku pjesama umetne, bez ikakve naznake, i odlomak iz "Gorskog Vijenca" i to objavi pod svojim imenom, pod uslovom da Njegoša pomene u bibliografiji. Upravo to Bečić radi u svojoj tezi i to, naravno, nije dozvoljeno", navodi se u saopštenju Centra za akademski integritet koje potpisuje Mitar Đukanović, izvršni direktor, Centar za akademski integritet.

Dodaju da autore saopštenja Demokratske Crne Gore upućuju na gornji dio slike – pasus iz stranice 76. Bečićeve disertacije.

U donjem dijelu slike je pasus iz stranice 52. skripte "Principi internacionalne ekonomije", autora prof. dr Davida Dašića iz 2007, koje nema ni u fusnotama ni u bibliografiji. Pošto smo bezuspješno pokušavali da pronađemo citat rada prof. dr Dašića, pozivamo naše sagovornike da nam pomognu da lociramo navodnike u ovom pasusu Bečićevog teksta".

Foto: Centar za akademski integritet

