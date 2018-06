Nova akcija UPS: Kod Čanja spasili četvoro makedonskih turista

Pripadnici Odjeljenja traganja i spasavanja Uprave pomorske sigurnosti (UPS) danas popodne uspješno su obavili novu spasilačku akciju, i sa plaže kod Čanja evakuisali četvoro makedonskih turista koji odmaraju u Baru.

Žarko Lukšić, načelnik za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja UPS, kazao je "Vijestima" da je po fizičkom angažmanu spasilačkog tima u sastavu Jasmin Koković, Stevan Asović i Admir Međedović, te nepristupačnosti terena, ovo bila do sada najzahtjevnija spasilačka akcija UPS ove godine.

JWPlayer video mesto

"U 14.15 primili smo informaciju sa jednog taksi-brodića i od OKC da se u prvoj desnoj uvali Kraljičine plaže kod Čanja nalaze četiri osobe koje nisu životno ugrožene, ali ne mogu da se vrate u Čanj zbog jakog jugozapadnog vjetra koji je podigao talase. Odmah smo uputili naš spasilački brod SAR 1 iz Bara", kazao je "Vijestima" Lukšić nakon akcije.

On je dodao da su potom uz asistenciju ribara Sava Stanišića iz Čanja, spasioci sa uske stjenovite plaže izvukli Makedonce - ženu i tri muškarca.

"More je bilo dva na tri, jugozapad, a SAR 1 je bio nekiih sedamdeset metara od obale, dok je Stanišić sa svojim čamcem bio između nas i plaže. Naši momci su uskočili u more, plivali do turista, a potom ih konopcima navlačili do SAR 1. Turiste smo potom prebacili do Gata V Luke Bar odakle su prebačeni do objekta u kojem borave.Ističem požrtvovanje naših momaka u ovoj akciji", zaključio je Lukšić.

Spasilački timov UPS izveli su i u utorak veče uspješno dvije akcije spašavanja na otvorenom moru.

UPS i firma Boka Pilot iz Bijele, spasili su 9. juna jahtu "Mamula" i šest ljudi na njoj.

Deset državljana Rusije spašeno je 8. juna na moru između Bara i Utjehe.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)