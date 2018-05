NOVA: U kampanju protiv DF-a najsnažnije uključeni tzv. kritičari režima

Jedini način da probudimo one koji su ostali kući na lokalnim i predsjedničkim izborima je da objedinimo opoziciju, ocjenjuje Marko Kovačević, portparol NSD.

"Pošto je ta šansa propuštena na proteklim izborima mi smo raspoloženi da to objedinjenje izvršimo i na protestima udružene opozicije. Kao i do sada, sve odluke vezane za DF donosiće se samo u DF-u, a ne na bilo kojoj drugoj adresi, i mi ćemo povlačiti poteze koji su isključivo u interesu naših birača. Zato, između ostalog, pozivamo da se Demokratskim frontom i našim učinkom ne bave oni koji su prethodnih mjeseci radili sve kako bi urušili snagu DF-a, čime su direktno išli na ruku DPS-u. Od ljudi bliskih režimu je očekivano da rade protiv DF, ali u kampanju protiv nas još jednom su najsnažnije bili uključeni takozvani nezavisni mediji, razne NVO, a posebno one koje izigravaju kritičare režima, a njihovi čelnici i čelnice sjede u porodičnim režimskim agencijama koje se bave progonom DF-a … Oni su, zajedno, udruženom akcijom, u kontinuitetu podržavali isključivo one čiji je jedini cilj bio da oslabe DF, pošto nisu bili zaduženi od ambasade da slabe DPS. Zato su na terenu obilazeći kuće građana, nepogrešivo sa materijalima i vlastitim izbornim porukama, kucali na vrata samo naših pristalica a ne i DPS-ovih. Dakle, radilo se o preciznim uputstvima i disciplinovanim izvršiocima", navodi se u saopštenju Kovačevića.

On dodaje da DF ima veliko političko iskustvo da to sve može sagledati i ne prolazi prvi put kroz ovakvu vrstu problema.

"Napadi na DF od strane nedobronamjernih struktura, imali su cilj da se naši glasači prevedu u drugu političku opciju ili pak zadrže kući, dok su se, istovremeno, takvim ponašanjem simpatizeri DPS-a ohrabrivali da masovno podrže svoju stranku. Zbog takvog bijednog i niskog udara na DF, DPS prvi put u poslednjih 20 godina ima apsolutnu pobjedu u Glavnom gradu i ne zavisi ni od jednog koalicionog partnera. To naravno nije slučajno. Ambasada koja kontroliše medije i NVO sektor je odradila sjajan posao za DPS, sličan onome kada je ovu zemlju uvela u NATO bez referenduma. I sa te adrese se konstantno pokušava nanijeti šteta DF-u, iz prostog razloga što smo jedina politička struktura koja ne pristaje da bezpogovorno izvršava njihove naloge. Našim neprijateljima želimo da poručimo da ne brinu za DF. Kao što smo znali ranije znaćemo i sada da definišemo konkretnu akciju, kojom ćemo ljude koje su nam pomenutom mizernom politikom poslali u apstinenciju vratiti u aktivni politički život", saopštio je Kovačevića.

Kazao je i da sa Demokratskim frontom nema nedoumica, kalkulacija i nejasnoća.

"Nikome ništa nismo ukrali niti smo kome šta dužni, za razliku od nekih koji pokušavaju da nam drže moralne pridike. Mi zastupamo, a zastupaćemo i ubuduće, iskrenu politiku koju svjedočimo životom, a zbog koje je režim protiv nas pokrenuo najveći politički progon koji je zabilježen u Evropi poslednjih decenija. Vrlo brzo ćemo nakon izlaska iz zatvora Milana Knežević i povratka u Parlament naših poslanika u direktnom televizijskom prenosu, bez bilo kakve cenzure, svim pokretačima ovakve kampanje protiv DF-a, imenom i prezimenom, pred crnogorskom javnošću, istinu saopštiti u lice. A nakon toga ništa neće biti isto. Jedno je sigurno – sve ćemo izdržati i u konačnom pobjediti", zaključuje Kovačević.

