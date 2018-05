Novaković: Naš predlog legalizacije uslov za ulazak u vlast

Na predizbornoj tribini izborne liste “Radomir Novaković Cakan-Biram bar” održanoj u Mjesnoj zajednici Polje, nosilac liste Novaković poručio je da nije lako preuzeti odgovornost “za veliki broj glasova ljudi koji će 27. maja zaokružiti listu Biram Bar”.

"Iz poštovanja prema građanima Bara i njihovom povjerenju u našu listu, riješili smo da vodimo, za razliku od drugih, isključivo pozitivnu kampanju. Znali smo da građani Bara u nama vide rješenje nekih od svojih problema, a jedan od njih je legalizacije. Sa ekspertima smo uradili naš predlog cijene za legalizaciju i sve ostale liste ga danas napadaju, ali, niko od njih ne daje svoje predloge- jer ih i nemaju. Mi ovdje u Polju obećavamo – nema te vlasti u koju ćemo ući ako prva tačka sporazuma nije naš predlog za legalizaciju uključujući i cijene koje smo naveli. To što smo mi napisali su pravedne cijene koje građani mogu da plate. Sve ostalo će dovesti ili do neuspjeha legalizacije ili do nezadovljstva građana", poručio je Novaković.

On je dodao da je jako bitno da se novac prikupljen od legalizacije troši većinom u toj MZ, a ne da služi za plate zaposlenih u opštini ili javnim preduzećima. Novaković je naveo da MZ Polje ima iste probleme kao i drugi djelovi Bara – loša infrastruktura, nedostatak kanalizacije, smeće, vodovod, a uz to i problem rijeke Rikavac.

"Vidjeli smo u kampanji od 3D koalicije čak i neke crtane filmove kako umišljaju da taj problem može da se riješi. Možemo i mi obećati da ćemo napraviti Nijagarine vodopade, ali, kao odgovorni ljudi to nećemo da uradimo jer znamo da to nije moguće. Realno je da se za četiri godine mogu riješiti problemi Polja, ali dajte da vidimo šta možemo da uradimo odmah - pa zatim u prvoj godini. Imali ste i do sada odbornike, poslanike, pa čak i predsednike opštine iz Polja. Da li ste se ikada upitali šta su oni uradili za vas i za Polje? Za razliku od njih, mi smo navikli da živimo od svog rada. Svi ljudi sa liste Biram Bar, čak i ako ne uđu u Skupštinu na ovim izborima, imaju šta da rade, jer imaju posao. Zapamtite da su građani ti koji daju moć političarima svojim glasovima na izborima. Zbog toga ćemo mi pitati građane kako da se potroše pare, šta je njima prioritet kada se troše pare od budžeta. Da bi se to postiglo, moramo promjeniti način kako se razmišlja u opštini- jer opština i svi zaposleni u njoj postoje zbog građana, a ne obrnuto", kazao je Novaković.

Ivona Perak, kandidat za odbornika ove liste, rekla je da je Bar grad u kojem želi da ostane, iako ne radi posao za koji se školovala. Istakla da se građana Bara političari sjete mjesec pred izbore, “a moraju da shvate da moraju da budu tu za svoje komšije cijele godine kao što je to radio Cakan".

Kandidat za odbornika Srđan Mijović je rekao da je Bar srećan grad “jer ima Radomira Novakovića Cakana, a ja želim da mu pomognem koliko god mogu - zarad boljeg života u Baru”.

