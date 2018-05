Novaković: Neću promijeniti broj telefona u ponedjeljak poslije izbora i neću smršati

Stari Bar priča o mom đedu, o mom ocu, a možda će i o meni. Moja majka koja je inače Nišlijka, oduvijek je govorila da joj nikada nije bilo žao što se preselila u Stari Bar. Taj osjećaj je prenijela i na mene, saopštio je juče Radomir Novaković Cakan, nosilac liste "Radomir Novaković Cakan – Biram Bar" na tribini u Starom Baru.

"Utorak je i ja sam ovdje jer će u petak biti velika gužva. Izbori su i svi se tada sjete Starog Bara. Dođu ovdje po glasove, zaboravljajući ostalim mjesecima i godinama na ovaj dio našeg grada", istakao je Novaković.

Iz liste "Radomir Novaković Cakan – Biram Bar" je saopšteno da s obzirom da ne postoji adekvatan prostor, sastanak sa oko 150 građana Starog Bara je održan na prostoru pijace koja je preuređena za ovaj skup.

Na tribini su, pored Novaković aučestvovali i kandidati za odbornike sa liste "Biram Bar" iz Starog Bara: Bajazit Haverić, Ognjen Vučević, Nihada Kričiković, Ahmet Šabović i Nusret Mekić.

U ime kandidata za odbornike, prvi se skupu obratio Bajazit Haverić, maslinar iz Bara.

"Nikada nisam bio u politici i mislio sam do nikada neću ni biti. Onda se pojavio "Biram Bar" i osjetio sam tu novu energiju koju su sa sobom donjeli. Zato pozivam moje Starobarane da 27. maja izađu na izbore i zaokruže broj 3 – Radomir Novaković Cakan – Biram Bar"", istakao je Haverić.

Novaković je kazao da Starobarani znaju da je uradio sve što je obećao za Stari Bar.

"Dvije stvari vam večeras obećavam da neću uraditi. Neću promjeniti broj telefona u ponedjeljak poslije izbora kao što to često rade političari. I poslije 27. maja biću na istom broju koji svi znate. I još jednu stvar neću uraditi, neću smršati, jer ćete reći da sam propao", kazao je Novaković.

On je kazao i da je svaka kuća u Starom Baru vrijedi suvo zlato.

"Svaki grad koji ima tvrđavu zna da je ona mamac za turiste i izvor novca. Samo je ova naša, od svih tvrđava na primorju srušenih u zemljotresu 1979. godine, ostala neobnovljena. A mogla bi da bude još jedan izvor prihoda pored obala na Jadranu i Skadarskom jezeru. Problemi koje ima Stari Bar su jednostavno rješivi. Nevjerovatno je da u Starom Baru nema ni jedan javni toalet. Zatim, održavanje higijene u glavnoj ulici od Belvedera do ulaza u Stari grad. Uklanjanje plastičnih stolica u ljetnjoj bašti i postavljanje drvenih klupa koje se uklapaju u ambijent u Starom gradu. Naravno da ima problema za čije rješenje treba vrijeme, a to je prije svega unapređenje kulturno-ambijentalnih vrijednosti tvrđave i stvaranje mjesta za šetnju", poručio je Novaković.

On je dodao i da se povela velika rasprava oko predloga cijene legalizacije koji je predložio "Biram Bar".

"Naš predlog legalizacije se razlikuje od drugih jer je pravedan, sprovodljiv i zakonski moguć. Cijene koje smo predložili vode računa o kvadraturi nelegalnog objekta ali, isto tako, i lokaciji gdje je izgrađen. Jasno je i malom djetetu u Baru da nije isto imati kuću od preko 300 kvadrata na obali mora ili 100 kvadrata u Gretvi. Svaki dio grada ima svoje probleme, rekao je Novaković i dodao da su ti problemi uglavnom povezani sa vodosnadbjevanjem, odvozom smeća, kanalizacijom, putnom infrastrukturom... "Tako sam se i upoznao sa Ahmetom Šabovićem", objasnio je Novaković.

Šabović je nakon toga kazao da je put za selo Mikulići godinama ogroman problem.

"Riješio sam prošle godine da zatražim prijem kod predsednika SO Bar Novakovića i da mu ukažem na taj problem. Primio me je, saslušao i tražio da ga povezem da to vidi. Poslije nekoliko mjeseci, Cakan me je nazvao i rekao da je put ušao u opštinski budžet. Evo, danas je tender pri kraju i put će konačno početi da se radi sredinom juna. Jedino to je razlog zašto sam sa njim. Samo želim da u Baru bude više ljudi koji ispunjavaju svoja obećanja", kazao je Šabović.

Novković je na kraju skupa poručio da "šta god da bude na izborima, mi ostajemo u Baru da živimo zajedno i poslije njih".

"Biram Bar će ostati tu da pomaže Barane. Zbog toga je bitno da 27. maja izađete na izbore i glasate. Nadam se za listu na mjestu broj 3 jer je predvodi Starobaranin", zaključio je Novaković.

