Novi poziv za zaposlene u Opštini Budva: Otpremnine do 20 hiljada eura

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović pozvao je juče zaposlene u lokalnoj administraciji koji su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa da se prijave.

To je treći po redu javni poziv koji je Krapović ove godine raspisao, a Opština je budžetom predvidjela da na ime otpremnina izdvoji čak 300 hiljada eura.

„Pozivaju se svi službenici namještenici, zaposleni u organima i službama jedinica lokalne samouprave, ukoliko su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa, da u roku od tri dana starješini predaju zahtjev”, navodi Krapović u javnom pozivu.

Budva i dalje predstavlja sinonim za lokalne samouprave sa prevelikim brojem zaposlenih. Na platnom spisku se nalazi čak 360 radnika, a „ugovoraca“ je najmanje 50, pa je za isplatu zarada mjesečno potrebno gotovo 400 hiljada eura, odnosno 4,7 miliona eura na godišnjem nivou.

Onaj ko se odluči da podnese zahtjev pripada mu otpremnina koja je utvrđena opštinskom odlukom. Potpisivanjem sorazuma službenik ili namještenik se ne može zaposliti u roku od pet godina u organima i službama čiji je osnivač Opština.

Otpremnine u Opštini iznose od 10.000 do 20.000 eura. Radnik zaposlen u Opštini ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000 eura ako ima pet do 10 godina radnog staža, 13.000 eura sa stažom od 10 do 20 godina, 16.000 sa 20 do 30 godina staža i 20.000 za više od tri decenije rada.

Jedan od razloga za donošenje odluke o otpremninama bio je i stvaranje mogućnosti za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2011-2016. i pratećeg Akcionog plana za njenuprimjenu (2013-2017), koje je usvojila Vlada.

“U skladu sa Akcionim planom, do kraja 2017. godine broj zaposlenih treba da bude manji za 10 odsto“, piše u odluci.

