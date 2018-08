Novi protest majki na mostu na Đurđevića Tari

Novi protest majki korisnica naknada sa troje i više djece održaće se 11. avgusta na mostu na Đurđevića Tari, saopšteno je iz Koordinacionog odbora majki.

"Zašto na mostu? Zato što je uvijek most asocirao na jedinstvo, spajanje, ljepotu, čistotu, ma koliko god bio star. A ovaj most je među najljepšima na svijetu. A opet, ne bi ga bilo da nije bilo majki. Zato su korisnice naknada ovaj put riješile da zajedno sa majkama Žabljaka i Pljevalja pošalju jasnu poruku sa ovog velelepnog zdanja: Bog je stvorio ženu da bi rodila ljude koji će ovaj most napraviti. Danas majke stoje na tom mostu i poručuju: "Neka vam kategorizacije. Mi smo tu za sve majke podjednako. Mi smo tu i za one kojih više nema. Pogotovo zbog njih!" Od ukupno 20051 majke oni pokušavaju da utiču na nas oko 3 500 kojima su "kao nešto vratili", da se povučemo i zadovoljimo sa tom njihovom milostinjom. A mi im poručujemo: "Ne treba nam vaša milostinja, mi hoćemo samo ono što nam je Ustav Crne Gore omogućio, 70% i 40% prosječne zarade, doživotno!", navodi se u saopštenju.

Pozivaju sve majke, pogotovo majke sa sjevera Crne Gore, da dođu i podrže protest.



"Pozivamo njihove porodice da dođu i podrže svoje majke da im se vrati njihovo neustavno oduzeto pravo. Sve zajedno do pobjede nad ovim monstrumima što nam poremetiše naš zasluženi mir i ostaviše bez prava na život", zaključuje se.

Protest će početi u 13 časova.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)