Novi servis za zakazivanje pregleda u Kliničkom centru

Crnogorski građani će od danas moći da potvrđuju ili otkazuju specijalističke preglede u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) putem kol centra, koji će omogućiti automatsko ažuriranje baze podataka kako bi se brže oslobađali slobodni termini.



Generalna direktorica Direktorata za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta u tom resoru, Vesna Miranović je objasnila da će pacijent šestog, petog i četvrtog dana pred zakazani pregled dva puta dnevno dobijati poziv koji će glasiti da određenog dana i u određenoj ambulanti ima zakazan pregled.



Kako je kazala, pritiskom na nulu pacijent potvrđuje dolazak na pregled, a na jedan otkazuje.



„Ukoliko se pacijent prvog dana odazove, više neće dobijati pozive, a ako se poslije tri dana i šest poslatih poruka na odazove, sistem će ga automatski eliminisati sa liste zakazanih pregleda i osloboditi termin drugom pacijentu“, objasnila je Miranović.



Ona je naglasila da je pacijent obavezan da poštuje termin specijalističkog pregleda koji je zakazao i da, ukoliko odustane, o tome obavijesti KCCG i oslobodi termin za drugog pacijenta kojem je pomoć potrebna.



Direktorica KCCG, Zorica Kovačević, kazala je da su, otkad je uveden sistem elektronskog zakazivanja, svakodnevno radili analize nedolazaka pacijenata na preglede zbog kojih 25 do 38 odsto pregleda nije realizovano i da je to dosta finansijski koštalo KCCG.



Prema njenim riječima, novi servis je rješenje kako bi se oslobodile ambulante za veliki broj pacijenata koji žele da zakažu pregled u roku kako je to Pravilnikom definisano, odnosno da prvi pregled mora biti u roku od 30 dana.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)