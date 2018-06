Novi zakon će urediti terminale

Pitanje rada terminala za igre na sreću u ugostiteljskim objektima biće rješeno novim izmjenama Zakona o igrama na sreću, kazao je juče ministar finansija Darko Radunović odgovarajući na pitanje poslanika Aleksandra Damjanovića kada će ukoliniti terminale iz kafića što je ministar obećao u novembru prošle godine.

Damjanović je podsjetio da je Ustavni sud u februaru prošle godine ukinuo dio člana koji se odnosio na mogućnost rada terminala u ugostiteljskim objektima, kao i da je obaveza Vlade da izvršava odluke Ustavnog suda. On je naveo da neko od tada sprečava da se to sprovede, kao i da sada ima 250 terminala koji su dobili dozvole po spornom pravilniku, ali i oko 500 potpuno nelegalnih.

Nakon te odluke Ustavnog suda, Uprava za igre na sreću Ministarstva finansija je prestala da izdaje nove koncesije za terminale, ali su one izdate prije odluke ostale na snazi.

Radunović je juče kazao da pokušavaju da nađu model da izmjeste terminale ali i priznao da su se “pravno poprilično zapetljali”.

“Tražimo rješenje na koji način sve to da izvedemo, a da ne isplatimo velika obeštećenja koncesionarima. Trebalo bi to brzo rješavati, ali uz nadu da ćemo brzo izaći sa nacrtom zakona o igrama na sreću kroz koji ćemo rješiti ove i druge odnose sa koncesionarima. To jeste nešto što nas čeka i što moramo uraditi”, kazao je Radunović. Terminali u ugostiteljskim objektima postoje već pet godina. Programom rada Vlade za ove godine predviđeno je donošenje izmjena zakona o igrama na sreću u trećem kvartalu (jul-septembar).

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)